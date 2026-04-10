Viceprezident USA cestuje na rokovania s Iránom. Prezradil, čo od nich očakáva

Americký viceprezident J. D. Vance v piatok pred odletom do pakistanského Islamabadu na rokovania s Iránom vyhlásil, že dúfa v pozitívny výsledok. Teherán varoval, aby sa s Washingtonom „nezahrával“, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Tešíme sa na rokovania. Myslím si, že budú pozitívne. Pokúsime sa o pozitívne rokovania. Ak budú Iránci ochotní rokovať v dobrej viere, určite sme ochotní podať im otvorenú ruku. Ak sa pokúsia s nami zahrávať, zistia, že vyjednávací tím nie je až taký ústretový,“ povedal Vance novinárom na Andrewsovej spojenej základni.
Rokovania sa v Islamabade začnú zrejme v sobotu
Vancea na nich budú sprevádzať vyslanci prezidenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner. Televízia BBC uvádza, že do pakistanskej metropoly zatiaľ nedorazila ani iránska delegácia.
Viaceré svetové médiá informovali, že Irán sa odmieta zúčastniť na rokovaniach, pokiaľ Izrael nezačne uplatňovať prímerie aj v Libanone. Iránska agentúra Fárs však tieto informácie poprela a tvrdí, že iránska delegácia už pricestovala do Islamabadu.
