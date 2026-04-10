Viceprezident USA cestuje na rokovania s Iránom. Prezradil, čo od nich očakáva

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Majú sa začať už o pár hodín.

Americký viceprezident J. D. Vance v piatok pred odletom do pakistanského Islamabadu na rokovania s Iránom vyhlásil, že dúfa v pozitívny výsledok. Teherán varoval, aby sa s Washingtonom „nezahrával“, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

„Tešíme sa na rokovania. Myslím si, že budú pozitívne. Pokúsime sa o pozitívne rokovania. Ak budú Iránci ochotní rokovať v dobrej viere, určite sme ochotní podať im otvorenú ruku. Ak sa pokúsia s nami zahrávať, zistia, že vyjednávací tím nie je až taký ústretový,“ povedal Vance novinárom na Andrewsovej spojenej základni.

Rokovania sa v Islamabade začnú zrejme v sobotu

Vancea na nich budú sprevádzať vyslanci prezidenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner. Televízia BBC uvádza, že do pakistanskej metropoly zatiaľ nedorazila ani iránska delegácia.

Foto: SITA/AP

Viaceré svetové médiá informovali, že Irán sa odmieta zúčastniť na rokovaniach, pokiaľ Izrael nezačne uplatňovať prímerie aj v Libanone. Iránska agentúra Fárs však tieto informácie poprela a tvrdí, že iránska delegácia už pricestovala do Islamabadu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zuzana Kronerová odmietla účinkovať v STVR: Nepríde do relácie Dámsky klub, nebude hrať ani v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac