Vianočný žreb môže prepísať dejiny: Lotéria ponúka jednu z najväčších výhier všetkých čias, ide o gigantickú sumu

Americká lotéria Powerball sa opäť postarala o rozruch. Po ďalšom žrebovaní bez hlavného výhercu narástol jackpot na astronomických 1,7 miliardy dolárov ( v prepočte približne 1,56 miliardy eura) stal sa jednou z najvyšších výhier, aké kedy v Spojených štátoch ponúkali.
Podľa AP News ide už o 46. žrebovanie v poradí, v ktorom nikto netrafil všetky výherné čísla. Jackpot naposledy padol ešte 6. septembra a odvtedy sa suma neustále zvyšuje, keďže sa výhra presúva do ďalších žrebovaní.
Vianočný žreb môže priniesť historickú výhru
Najbližšie žrebovanie sa uskutoční na Štedrý večer, v stredu 24. decembra. Ak ani tentoraz nebude mať nikto kompletnú výhernú kombináciu, pôjde o štvrtý najvyšší jackpot v histórii amerických lotérií. V pondelkovom žrebovaní padli čísla 3, 18, 36, 41, 54 a číslo Powerball 7, no hlavná výhra opäť zostala nevyplatená.
Pravdepodobnosť výhry hlavného jackpotu v Powerballe je 1 ku 292,2 milióna. Práve tieto mimoriadne nízke šance sú nastavené tak, aby jackpoty mohli rásť do miliardových súm. Organizátori lotérie zároveň upozorňujú, že šanca na získanie niektorej z menších výhier je výrazne vyššia a výhry sa rozdeľujú pri každom žrebovaní. Powerball sa žrebuje trikrát do týždňa.
Hotovosť alebo splátky na desiatky rokov
Odhadovaná suma 1,6 miliardy dolárov, teda približne 1,47 miliardy eur, platí pre výhercu, ktorý by si zvolil vyplácanie v 30 splátkach počas 29 rokov. Väčšina výhercov sa však rozhoduje pre jednorazovú hotovostnú výplatu. V prípade pondelkového žrebovania by jej hodnota predstavovala asi 735,3 milióna dolárov, čo je približne 675 miliónov eur ešte pred zdanením.
Cena jedného tiketu do lotérie Powerball je 2 doláre, teda približne 1,85 eura. Hra je dostupná v 45 amerických štátoch, vo Washingtone, D.C., Portoriku a na Amerických Panenských ostrovoch. S blížiacimi sa Vianocami sa očakáva zvýšený záujem hráčov, ktorí dúfajú, že sviatočný žreb im môže zásadne zmeniť život.
