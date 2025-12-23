Vianočný žreb môže prepísať dejiny: Lotéria ponúka jednu z najväčších výhier všetkých čias, ide o gigantickú sumu

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Tiket stojí len pár eur, výhra je šialená.

Americká lotéria Powerball sa opäť postarala o rozruch. Po ďalšom žrebovaní bez hlavného výhercu narástol jackpot na astronomických 1,7 miliardy dolárov ( v prepočte približne 1,56 miliardy eura) stal sa jednou z najvyšších výhier, aké kedy v Spojených štátoch ponúkali.

Podľa AP News ide už o 46. žrebovanie v poradí, v ktorom nikto netrafil všetky výherné čísla. Jackpot naposledy padol ešte 6. septembra a odvtedy sa suma neustále zvyšuje, keďže sa výhra presúva do ďalších žrebovaní.

Vianočný žreb môže priniesť historickú výhru

Najbližšie žrebovanie sa uskutoční na Štedrý večer, v stredu 24. decembra. Ak ani tentoraz nebude mať nikto kompletnú výhernú kombináciu, pôjde o štvrtý najvyšší jackpot v histórii amerických lotérií. V pondelkovom žrebovaní padli čísla 3, 18, 36, 41, 54 a číslo Powerball 7, no hlavná výhra opäť zostala nevyplatená.

Ilustračná foto: Pexels

Pravdepodobnosť výhry hlavného jackpotu v Powerballe je 1 ku 292,2 milióna. Práve tieto mimoriadne nízke šance sú nastavené tak, aby jackpoty mohli rásť do miliardových súm. Organizátori lotérie zároveň upozorňujú, že šanca na získanie niektorej z menších výhier je výrazne vyššia a výhry sa rozdeľujú pri každom žrebovaní. Powerball sa žrebuje trikrát do týždňa.

Hotovosť alebo splátky na desiatky rokov

Odhadovaná suma 1,6 miliardy dolárov, teda približne 1,47 miliardy eur, platí pre výhercu, ktorý by si zvolil vyplácanie v 30 splátkach počas 29 rokov. Väčšina výhercov sa však rozhoduje pre jednorazovú hotovostnú výplatu. V prípade pondelkového žrebovania by jej hodnota predstavovala asi 735,3 milióna dolárov, čo je približne 675 miliónov eur ešte pred zdanením.

Cena jedného tiketu do lotérie Powerball je 2 doláre, teda približne 1,85 eura. Hra je dostupná v 45 amerických štátoch, vo Washingtone, D.C., Portoriku a na Amerických Panenských ostrovoch. S blížiacimi sa Vianocami sa očakáva zvýšený záujem hráčov, ktorí dúfajú, že sviatočný žreb im môže zásadne zmeniť život.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac