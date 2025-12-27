Vianoce môžu mať každý deň: Tiket z Lidla urobil z rodiny zo dňa na deň milionárov, stavili len pár eur

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Držali v rukách 17 miliónov eur a nevedeli, čo robiť.

Radosť, prekvapenie aj poriadna dávka stresu. Tak vyzerali prvé hodiny po žrebovaní pre rodinu z Írska, ktorá si krátko pred Vianocami pripísala jackpot v hodnote 17 miliónov eur. Namiesto okamžitých osláv prišli zmeškané hovory, nervozita a pocit, že to celé ani nemôže byť pravda.

Ako informuje portál Irish Mirror, rodina si prišla po výhru zo žrebovania z 12. decembra, pričom v sídle národnej lotérie panovala sviatočná atmosféra. Išlo už o ďalší veľký jackpot, ktorý zostal v krajine a vzbudil veľkú pozornosť verejnosti.

Telefón zvonil celé hodiny, nikto nezdvíhal

Výherný tiket si rodina kúpila za 2,50 eura v predajni Lidl v meste Cavan. Keď si jeden z členov rodiny uvedomil, že čísla na tikete sedia, okamžite začal volať ostatným príbuzným. Práve im chcel oznámiť, že spoločne vyhrali milióny eur.

Ilustračná foto: Pexels

Problém bol v tom, že telefón ostával celé hodiny bez odpovede. Zmeškané hovory pribúdali a nervozita rástla. Predstava, že doma držia tiket v hodnote 17 miliónov eur a nemôžu sa o túto správu podeliť s vlastnou rodinou, bola pre výhercov mimoriadne stresujúca. Keď sa niekto konečne ozval, reakcie boli plné nedôvery. Príbuzní sa opakovane pýtali, či ide naozaj o správne čísla a či nejde o omyl. Myšlienka, že by mali vyhratú takú obrovskú sumu, sa im zdala takmer neuveriteľná.

Výherný tiket radšej uložili do banky

Keď prvotný chaos opadol, prišli obavy o bezpečnosť. Mať doma papier s hodnotou miliónov eur bolo pre rodinu príliš stresujúce, a tak sa rozhodli uložiť tiket do trezoru v miestnej banke. Aj po oficiálnom prevzatí výhry priznávajú, že celý príbeh na nich stále pôsobí neskutočne.

Rodina už má aj prvé predstavy, čo s peniazmi urobí. Chcú zabezpečiť bývanie pre najbližších príbuzných a snívajú o dovolenkovom dome vo Francúzsku, kde by mohli tráviť čas spolu. Luxus pre nich nie je prioritou, dôležitejšia je rodina.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac