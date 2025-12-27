Vianoce môžu mať každý deň: Tiket z Lidla urobil z rodiny zo dňa na deň milionárov, stavili len pár eur

Radosť, prekvapenie aj poriadna dávka stresu. Tak vyzerali prvé hodiny po žrebovaní pre rodinu z Írska, ktorá si krátko pred Vianocami pripísala jackpot v hodnote 17 miliónov eur. Namiesto okamžitých osláv prišli zmeškané hovory, nervozita a pocit, že to celé ani nemôže byť pravda.
Ako informuje portál Irish Mirror, rodina si prišla po výhru zo žrebovania z 12. decembra, pričom v sídle národnej lotérie panovala sviatočná atmosféra. Išlo už o ďalší veľký jackpot, ktorý zostal v krajine a vzbudil veľkú pozornosť verejnosti.
Telefón zvonil celé hodiny, nikto nezdvíhal
Výherný tiket si rodina kúpila za 2,50 eura v predajni Lidl v meste Cavan. Keď si jeden z členov rodiny uvedomil, že čísla na tikete sedia, okamžite začal volať ostatným príbuzným. Práve im chcel oznámiť, že spoločne vyhrali milióny eur.
Problém bol v tom, že telefón ostával celé hodiny bez odpovede. Zmeškané hovory pribúdali a nervozita rástla. Predstava, že doma držia tiket v hodnote 17 miliónov eur a nemôžu sa o túto správu podeliť s vlastnou rodinou, bola pre výhercov mimoriadne stresujúca. Keď sa niekto konečne ozval, reakcie boli plné nedôvery. Príbuzní sa opakovane pýtali, či ide naozaj o správne čísla a či nejde o omyl. Myšlienka, že by mali vyhratú takú obrovskú sumu, sa im zdala takmer neuveriteľná.
Výherný tiket radšej uložili do banky
Keď prvotný chaos opadol, prišli obavy o bezpečnosť. Mať doma papier s hodnotou miliónov eur bolo pre rodinu príliš stresujúce, a tak sa rozhodli uložiť tiket do trezoru v miestnej banke. Aj po oficiálnom prevzatí výhry priznávajú, že celý príbeh na nich stále pôsobí neskutočne.
Rodina už má aj prvé predstavy, čo s peniazmi urobí. Chcú zabezpečiť bývanie pre najbližších príbuzných a snívajú o dovolenkovom dome vo Francúzsku, kde by mohli tráviť čas spolu. Luxus pre nich nie je prioritou, dôležitejšia je rodina.
