Viac než 25-tisíc detí v pásme Gazy trpí podvýživou, potvrdili orgány OSN

Vyše 10 000 detí v meste Gaza potrebuje liečbu pre akútnu podvýživu, uviedol v utorok Detský fond OSN (UNICEF). V auguste trpelo akútnou podvýživou viac než jedno z ôsmich detí vyšetrených v Pásme Gazy, pričom v meste Gaza to bolo jedno z piatich detí.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nútené a masové vysídľovanie rodín z mesta Gaza je smrteľnou hrozbou pre najzraniteľnejších,“ povedala hovorkyňa UNICEF v oblasti al-Mawásí Tess Ingramová, ktorá varovala pred zhoršujúcou sa mierou podvýživy detí.
„Odhadujeme, že približne 26 000 detí v Pásme Gazy v súčasnosti potrebuje liečbu pre akútnu podvýživu vrátane 10 000 detí v samotnom meste Gaza,“ vyhlásila hovorkyňa. Akútnou podvýživou trpelo v auguste trpelo viac než jedno z ôsmich detí vyšetrených v Pásme Gazy, „čo je najvyššia zaznamenaná úroveň vôbec“. V meste Gaza zaznamenali akútnu podvýživu u jedného z piatich detí.
Nutričné centrá v Gaza boli podľa Ingramovej tento týždeň nútené zatvoriť z dôvodu evakuačných príkazov a eskalácií vojenských operácií.
Izrael chce ľudí vyhnať do inej oblasti, tam vraj nájdu stany a potraviny
Izraelská armáda tvrdí, že tí, ktorí sa evakuujú južne do oblasti al-Mawásí, tam nájdu potraviny, stany a lieky. AFP však pripomína, že Izrael počas takmer dva roky trvajúcej vojny pravidelne útočil na tzv. humanitárne zóny v palestínskej enkláve, pričom opakovane deklaroval, že tam cielil na bojovníkov palestínskeho militantného hnutia Hamas.
„Je neľudské očakávať, že takmer pol milióna detí, otlčených a traumatizovaných takmer 700 dňami nepoľavujúceho konfliktu, utečie z jedného pekla, len aby sa ocitli v inom,“ tvrdí Ingramová.
Takmer 40 percent populácie mesta Gaza a okolitých oblastí bolo podľa predstaviteľa izraelskej armády vysídlených. OSN odhaduje tento počet na jeden milión ľudí.
Pásmo Gazy je takmer celé zničené, v meste je vyhlásený hladomor
Ingramová uviedla, že od 14. augusta utieklo z Gazy smerom na juh približne 150 000 ľudí. Podľa tímov UNCIEF sa ľudia stále presúvajú „v rámci a okolo“ mesta Gaza, vzhľadom na to, že nemajú možnosť hľadať útočisko inde.
Pásmo Gazy je pre vojnu Izraela a Hamasu takmer celé zničené, v meste Gaza je vyhlásený hladomor vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok dopoludnia uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov.
Za viac ako 23 mesiacov vojny zahynulo podľa gazského ministerstva zdravotníctva najmenej 64 964 ľudí. Stanica al-Džazíra s odvolaním sa na zdravotnícke zdroje informovala, že pri izraelských útokoch v palestínskej enkláve v utorok zahynulo najmenej 65 Palestínčanov. Z nich 48 zahynulo v meste Gaza, kde Izrael v utorok potvrdil začiatok pozemnej operácie.
Nahlásiť chybu v článku