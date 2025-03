Veronika Nízlová zaskočila svojich fanúšikov a podstúpila zákrok. Neuveríte, akú procedúru absolvovala

Jedna z najznámejších slovenských dvojičiek TWIINS rieši svoje zdravie viac než kedykoľvek predtým. Zdá sa, že je pre ňu prioritou po tom, čo ju roky trápil nepríjemný kožný problém, ktorý jej spôsoboval muky a dokonca preň nevychádzala z domu. Hoci sa diagnózu dozvedela až po troch rokoch, konečne sa cíti lepšie. Najnovšie sa opäť zverila do rúk odborníkov, no tentokrát jej kroky smerovali do kliniky estetickej medicíny.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Navonok vyzerá bezstarostne, užíva si slávu na hudobnej scéne a materstvo, no nikto nevie, s čím skutočne zápasí. Najprv to boli dlhé mesiace beznádeje, keď lekári nevedeli prísť na to, čo sa s ňou deje. Bolestivé červené fľaky na rukách ju neraz dohnali k slzám a znižovali jej sebavedomie. Speváčka Veronika Nízlová priznala bolesti, a taktiež to, že musela nosiť len saténový župan, ktorý bol najpríjemnejší pre jej pokožku. Následne prišla diagnóza – zlatý stafylokok a antibiotiká, ktoré jej pomohli.

Ďalší zdravotný problém

Avšak zrejme sa tým zdravotné problémy neskončili. Umelkyňa navštívila estetickú kliniku, no ani zďaleka neriešila botox či zväčšenie pier kyselinou hyalurónovou či inú procedúru zameranú na krásu. Hoci sa mnoho žien obráti na profesionálov z kliniky krásy práve pre tieto zákroky, Veronika sa rozhodla absolvovať niečo iné, čo súvisí so zdravím. Na prvý pohľad síce procedúra vyzerá bolestivo, no je známe, že to takmer vôbec nie je cítiť.

Veronika má za sebou akupunktúru, ktorá spočíva v aplikovaní drobných ihličiek na kožu. „Riešime alergie, intolerancie a imunitu akupunktúrnou terapiou,“ napísala k videu, ktoré zverejnila pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti. Na zábere vidieť jej chrbát, na ktorom mala 57 ihličiek, časť z nich sa nachádzala v dolnej časti chrbta a časť v hornej.

O aký zákrok ide?