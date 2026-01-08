Venezuela prepúšťa väzňov: Parlament oznámil jednostranné gesto mieru, sú medzi nimi aj cudzinci

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
Predseda parlamentu a brat dočasnej prezidentky neinformoval o počte prepustených väzňov.

Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez vo štvrtok oznámil prepustenie „veľkého počtu“ väzňov, medzi ktorými sú aj cudzinci. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, DPA a Reuters.

„Bolívarovská vláda spolu so štátnymi inštitúciami sa rozhodla prepustiť významný počet Venezuelčanov a zahraničných štátnych príslušníkov. Tieto procesy prepustenia prebiehajú práve v tomto okamihu,“ povedal Rodríguez. Podľa Rodrígueza ide o jednostranné „gesto mieru“.

Počet politických väzňov zostáva nejasný

Predseda parlamentu a brat dočasnej prezidentky neinformoval o počte prepustených väzňov. Podľa organizácie pre ľudské práva Foro Penal je vo venezuelských väzniciach 806 politických väzňov vrátane 175 príslušníkov armády.

Foto: TASR/AP

Francúzska tlačová agentúra konštatuje, že ide o prvý náznak možného ústupku venezuelskej dočasnej vlády od zadržania prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky americkými špeciálnymi jednotkami. Prezident Spojených štátov Donald Trump v utorok bez bližšieho vysvetlenia vyhlásil, že venezuelské orgány zavrú „komnatu mučenia uprostred Caracasu“.

Tlak Trumpovej administratívy a predchádzajúce prepustenia

Agentúra DPA informuje, že Trumpova administratíva ešte pred zadržaním Madura tlačila na venezuelskú vládu, aby prepustila politických väzňov. Venezuelské orgány minulý štvrtok prepustili z väzníc 87 ľudí. Podľa skupín na ochranu práv polícia zadržala týchto ľudí počas protestov po prezidentských voľbách v roku 2024.

V tých podľa zverejnených výsledkov zvíťazil Maduro. Opozícia však tvrdí, že víťazom volieb bol jej kandidát Edmundo González Urrutia. Počas týchto protestov zahynulo 28 ľudí a približne 2400 ich polícia zadržala.

