Venezuela prepúšťa väzňov: Parlament oznámil jednostranné gesto mieru, sú medzi nimi aj cudzinci

Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez vo štvrtok oznámil prepustenie „veľkého počtu“ väzňov, medzi ktorými sú aj cudzinci. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, DPA a Reuters.
„Bolívarovská vláda spolu so štátnymi inštitúciami sa rozhodla prepustiť významný počet Venezuelčanov a zahraničných štátnych príslušníkov. Tieto procesy prepustenia prebiehajú práve v tomto okamihu,“ povedal Rodríguez. Podľa Rodrígueza ide o jednostranné „gesto mieru“.
Počet politických väzňov zostáva nejasný
Predseda parlamentu a brat dočasnej prezidentky neinformoval o počte prepustených väzňov. Podľa organizácie pre ľudské práva Foro Penal je vo venezuelských väzniciach 806 politických väzňov vrátane 175 príslušníkov armády.
Francúzska tlačová agentúra konštatuje, že ide o prvý náznak možného ústupku venezuelskej dočasnej vlády od zadržania prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky americkými špeciálnymi jednotkami. Prezident Spojených štátov Donald Trump v utorok bez bližšieho vysvetlenia vyhlásil, že venezuelské orgány zavrú „komnatu mučenia uprostred Caracasu“.
Tlak Trumpovej administratívy a predchádzajúce prepustenia
Agentúra DPA informuje, že Trumpova administratíva ešte pred zadržaním Madura tlačila na venezuelskú vládu, aby prepustila politických väzňov. Venezuelské orgány minulý štvrtok prepustili z väzníc 87 ľudí. Podľa skupín na ochranu práv polícia zadržala týchto ľudí počas protestov po prezidentských voľbách v roku 2024.
V tých podľa zverejnených výsledkov zvíťazil Maduro. Opozícia však tvrdí, že víťazom volieb bol jej kandidát Edmundo González Urrutia. Počas týchto protestov zahynulo 28 ľudí a približne 2400 ich polícia zadržala.
