Slovensko stojí na strane Grónska: Blanár podporil Dánsko a upozornil na nutnosť rešpektovať suverenitu

Foto: SITA/MZV SR

Nina Malovcová
TASR
Dánskemu kráľovstvu vyjadril v mene Slovenska podporu v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom Grónska.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) vo štvrtok telefonoval so šéfom dánskej diplomacie Larsom Lokke Rasmussenom. Dánskemu kráľovstvu vyjadril v mene Slovenska podporu v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom Grónska.

TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie. „Slovenská republika dôrazne trvá na nevyhnutnosti dodržiavania medzinárodného práva a záväzkov vyplývajúcich z Charty Organizácie Spojených národov vrátane rešpektovania suverenity a územnej celistvosti v každom prípade bez uplatňovania dvojakého metra. Odmietame porušovanie týchto princípov,“ vyhlásil Blanár.

Informácie o rokovaniach s USA

Zároveň ocenil spoločné vyhlásenie Dánska, Francúzska, Nemecka, Poľska, Spojeného kráľovstva, Španielska a Talianska v súvislosti s Grónskom, v ktorom predstavitelia krajín vyjadrili podporu a kľúčový význam bezpečnosti regiónu Arktídy.

Rasmussen informoval šéfa slovenskej diplomacie o aktuálnom vývoji a plánovanom stretnutí s ministrom zahraničných vecí Spojených štátov amerických Marcom Rubiom. Blanár tlmočil Dánsku podporu zo strany SR. „Grónsko je súčasťou Európskej únie, rovnako Severoatlantickej aliancie a predovšetkým je súčasťou Dánskeho kráľovstva,“ povedal minister.

Foto: SITA/AP

Poďakoval tiež svojmu ministerskému kolegovi za konštruktívne dánske predsedníctvo v Rade Európskej únie v druhej polovici roka 2025. „Ocenil som pragmatický prístup a podporu Dánska pri obhajovaní slovenských národnoštátnych záujmov najmä v súvislosti s pre Slovensko neprijateľnou stratégiou REpower EU,“ uviedol Blanár.

Vyjadrenia USA k budúcnosti Grónska

Americká vláda v uplynulom čase vystupňovala svoju rétoriku týkajúcu sa Grónska. Biely dom v utorok (6. 1.) uviedol, že použitie vojenskej sily zostáva jednou zo zvažovaných možností, ako ostrov získať. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio však podľa amerických médií v stredu (7. 1.) zdôraznil, že USA majú záujem o kúpu Grónska a že nedávne vyjadrenia o ostrove by nemali byť vnímané ako signály vojenskej invázie.

