Veľký zvrat v prípade únosu študentky Sone: Páchateľ podľa súdu nie je duševne chorý a putuje naspäť do väzby

Mestský súd Bratislava I povolil vo štvrtok obnovu konania v kauze minuloročného únosu a intoxikácie študentky Sone. Senát mestského súdu vrátil prípad do prípravného konania a zároveň rozhodol o vzatí Iva P. do väzby. Stíhanie bolo pôvodne zastavené pre jeho duševnú chorobu. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné, o prípadných sťažnostiach by rozhodoval Krajský súd v Bratislave.

Článok pokračuje pod videom ↓

Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky minulý rok v septembri. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd vzal obvineného do väzby.

Prípad otriasol Slovenskom

Koncom apríla zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. trestné stíhanie pre jeho duševnú chorobu. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v júli informoval o návrhu prokurátora na obnovu konania z dôvodu nových skutočností týkajúcich sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného.