Veľký rebríček najlepších nemocníc na Slovensku: Toto sú víťazi, kritériom bola aj spokojnosť pacientov

Inštitút INEKO zverejnil rebríček najlepších nemocníc na Slovensku pre rok 2025. Hodnotenie zohľadňuje viacero kritérií, medzi ktoré patrí kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti lekárov pri operáciách, náročnosť diagnóz pacientov, spokojnosť pacientov, hospodárenie nemocníc a ich transparentnosť.
Na základe týchto parametrov sa na prvom mieste veľkých nemocníc podľa INEKO umiestnila po šiesty raz po sebe Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku.
„Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby bola verejnosť lepšie informovaná, aby sa vedela kvalifikovanejšie rozhodovať a vytvárať účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb, čo potom mtivuje zdravotnícke zariadenia sa neustále zlepšovať. Cieľom je, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu,“ vysvetlil riaditeľ INEKO Dušan Zachar.
Druhé miesto medzi štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami opäť získala Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta Banská Bystrica, tretia skončila Univerzitná nemocnica Martin. Poradie prvej trojice sa nemení štvrtý rok po sebe. Ružomberská nemocnica dosiahla najlepšie hodnotenie až v ôsmich ukazovateľoch vrátane reoperovanosti, rehospitalizovanosti a spokojnosti pacientov.
Kompletný rebríček pre veľké nemocnice vyzerá nasledovne:
- Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
- Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
- Univerzitná nemocnica Martin
- Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
- Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
- Univerzitná nemocnica Bratislava
- Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
- Fakultná nemocnica Trenčín
- Fakultná nemocnica Nitra
- Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Spokojnosť pacientov rastie
INEKO medziročne zaznamenalo zlepšenie ukazovateľa reoperovanosti. Rehospitalizovanosť do 30 a 90 dní sa síce zlepšila, no po úprave metodiky už nie je možné porovnávať ju s predchádzajúcimi rokmi. Výkonnosť nemocníc v počte operácií podľa inštitútu po pandémii stagnuje, no spokojnosť hospitalizovaných pacientov naďalej rastie.
Zachar ozrejmil, že mediánová doba pobytu záchraniek s privezeným pacientom na urgentoch sa po rokoch zhoršovania stabilizovala pod hranicou 21 minút, hoci za posledný rok mierne vzrástla. Zachar upozorňuje, že veľké štátne univerzitné nemocnice majú dlhodobo horšiu finančnú kondíciu než regionálne všeobecné nemocnice.
Súkromné zariadenia pritom spravidla nevytvárajú nesplatené dlhy a hospodária s prebytkom. „Nemocnice fungujúce ako akciové spoločnosti a s. r. o., bez ohľadu na vlastníctvo, hospodária lepšie ako príspevkové organizácie,“ uviedol.
Nie všetky nemocnice boli hodnotené
Ako uvádza inštitúcia, niektoré zariadenia neposkytujú dostatočne široké spektrum ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo majú v niektorých sledovaných ukazovateľoch príliš malé množstvo dát, čo by mohlo skresliť výsledky hodnotenia. Skutočnosť, že sa v rebríčku nenachádzajú, neznamená, že ich kvalita je nižšia.
INEKO pracuje s údajmi od zdravotných poisťovní, ministerstiev, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vyšších územných celkov, NCZI, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a ďalších inštitúcií. Upozorňuje, že nenesie právnu zodpovednosť za presnosť pôvodných dát. „Prípadné chyby sa snaží zisťovať a po ich verifikovaní aj priebežne odstraňovať,“ podotkol Zachar.
Inštitút na webe ponúka takisto aj hodnotenia menších nemocníc z celého Slovenska.
