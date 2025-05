Veľké zmeny v školstve: Rozšírenie slovného hodnotenia, škôlka povinná pre deti od 3 rokov. Rezort zverejnil svoje plány

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR plánuje komplexne reformovať špeciálne výchovné zariadenia, aj znižovať vek pre povinné predprimárne vzdelávanie. Vyplýva to z predbežnej informácie o novele školského zákona, ktorú rezort zverejnil. V súvislosti s komplexnou reformou špeciálnych výchovných zariadení by sa mali upraviť aj podmienky vykonávania diagnostiky v diagnostických centrách a poskytovania starostlivosti v reedukačných centrách.

Ministerstvo už koncom apríla avizovalo zámer postupne znižovať veku detí, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné. Od roku 2027 by dochádzka do materskej školy mohla byť povinná pre deti od veku štyroch rokov, od septembra 2028 pre trojročné deti. Rezort školstva neskôr spresnil, že zákonní zástupcovia, ktorí majú minimálne stredoškolské vzdelanie, si budú môcť slobodne zvoliť formu, ako naplniť danú povinnosť, a to bez toho, aby museli žiadať o výnimku. Ak ale stredoškolské vzdelanie nemajú, dieťa sa bude vzdelávať povinne iba v materskej škole.

Zmeniť sa má aj hodnotenie žiakov

Návrh počíta napríklad aj s úpravou hodnotenia žiakov na základných a stredných školách vrátane rozšírenia možnosti hodnotiť slovným hodnotením. Zjednotiť chce aj prihlášky na vzdelávanie, ktoré by po novom mohli byť v elektronickej podobe, a to pre materské, základné aj stredné školy. „V súčasnosti zákon neumožňuje výraznejšiu flexibilitu pri podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa na vzdelávanie. V súčasnosti sa žiadosti o prijatie podávajú na formulári schválenom a zverejnenom ministerstvom školstva. Tento systém je potrebné zefektívniť a sprístupniť v elektronickej forme v rámci centrálneho registra,“ ozrejmuje MŠVVaM SR v predbežnej informácii.

Ministerstvo tiež predstavilo zámer sprecizovať inštitút podmienečného vylúčenia a vylúčenia, individuálne vzdelávanie aj úpravu externého testovania na získanie nižšieho stredného vzdelania. Spresniť plánuje aj vykonávanie maturitnej skúšky upraveným spôsobom, ak sa žiak zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť maturitnej skúšky v škole, či organizáciu pomaturitného štúdia v stredných odborných školách. Úpravou by mohli prejsť aj ustanovenia o edukačných publikáciách a proces ich certifikácie, či jazykové vzdelávanie vrátane vymedzenia vykonávania jazykových skúšok a štátnych jazykových skúšok.

Návrh novely školského zákona sa má venovať aj organizácii programov vzdelávania na získanie primárneho vzdelania pre osoby, ktoré síce ukončili plnenie povinnej školskej dochádzky, no nezískali primárne vzdelanie, a tiež na získanie nižšieho stredného vzdelania pre osoby, ktoré primárne vzdelanie získali. Ministerstvo navrhuje aj zavedenie nového druhu strednej školy. Súčasné stredné odborné školy by mohli nahradiť stredné priemyselné školy.

„Zriadenie stredných priemyselných škôl ako samostatného druhu s vymedzením ich špecifického postavenia a poslania napomôže v rámci prípravy budúcich kvalifikovaných zamestnancov a študentov pre technické vysoké školy,“ vysvetľuje ministerstvo. Rezort školstva by tiež chcel umožniť vykonanie dodatočnej maturitnej skúšky najviac z dvoch ďalších predmetov pre ľudí, ktorí už maturitu absolvovali.