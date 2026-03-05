Veľké zmeny pri žandároch od marca: Rozširuje sa kruh osôb, ktoré sa k nim môžu pridať

Foto: Facebook - Roman Mikulec/TASR - František Iván

Roland Brožkovič
TASR
Žandári už niekoľko mesiacov brázdia ulice Slovenska.

Okruh osôb, ktoré môžu byť žandármi a plniť úlohy Žandárskeho zboru, je od marca širší. Po novom nimi môžu byť aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, finančnej správy, bývalí profesionálni vojaci a príslušníci obecnej polície. Vyplýva to z novely zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a brannej povinnosti, ktorá 1. marca nadobudla účinnosť.

„Cieľom predmetnej úpravy je zvýšiť aktuálne počty žandárov a zabezpečiť tak efektívnejšiu podporu Policajného zboru pri zabezpečovaní verejného poriadku v prímestských alebo vo vidieckych oblastiach, ktoré nie sú dostatočne pokryté útvarmi Policajného zboru,“ argumentovala skupina poslancov za koaličný Smer-SD, ktorá za zmenami stojí.

Úlohy nad rozsah cvičenia

Novela priniesla aj ďalšie zmeny. Do legislatívy zaviedla nový právny inštitút v podobe dohody o plnení úloh nad rozsah pravidelného cvičenia. Takúto dohodu bude môcť uzatvoriť veliteľ vojenského útvaru s vojakom operačných či pohotovostných záloh.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

„Dohoda má predstavovať právny titul, na základe ktorého bude možné využiť skúsenosti a zručnosti vojakov operačných záloh a pohotovostných záloh predovšetkým z radov bývalých profesionálnych vojakov, a to najmä pri organizačno-technickom zabezpečení priebehu pravidelných cvičení a plnení úloh jednotlivých zložiek Národných obranných síl,“ priblížili predkladatelia.

Zavádza sa aj príspevok za plnenie úloh nad rozsah pravidelného cvičenia. Novela takisto upravuje rozsah pravidelného cvičenia operačných a pohotovostných záloh a lehotu, v ktorej ho vojak operačných a pohotovostných záloh musí absolvovať.

