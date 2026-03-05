Predpoveď na Veľkú noc 2026: Teploty budú stúpať, no nemusia vydržať. Takto bude počas sviatkov

Mali sme tu dlhé obdobie, keď sme slnečné lúče ani nevideli. Obloha bola zatiahnutá, teploty mrazivé. Posledné dni sú však ako z katalógu a podobné počasie bude pokračovať. Slnka si aj nasledujúce dni užijeme dostatok.
Vo viacerých častiach Slovenska sa môže vo štvrtok doobeda vyskytnúť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozornil na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa. Platí do 9.30 h.
Výstraha pred hmlou sa týka väčšiny okresov Banskobystrického, Trnavského, Nitrianskeho a Žilinského kraja, ako aj okresov Bratislava, Malacky, Gelnica, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňujú meteorológovia.
Dnes bude na Slovensku jasno až polojasno, predpoludním ojedinele aj nízka oblačnosť alebo hmla. Najvyššia denná teplota bude 12 až 17 stupňov Celzia, na severe územia miestami okolo 10 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 3 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na západe a východe územia miestami severný vietor s rýchlosťou do 7 metrov za sekundu (25 km/h).
Veľká noc môže priniesť zvrat
Veľkonočné sviatky sa blížia a prvé výhľady počasia sú už k dispozícii. Aktuálne stabilné a teplejšie počasie by malo podľa portálu iMeteo vydržať aj v nasledujúcich dňoch, pričom teploty sa budú pohybovať približne medzi 8 až 15 °C a začiatkom budúceho týždňa môžu dosiahnuť až 20 °C.
Nezabudnite, že noci bývajú ešte chladné, prekvapiť nás nemôžu ani mínusové hodnoty. Podľa portálu Fakt, ktorý sa odvoláva na odborníkov z Inštitútu meteorológie a vodného hospodárstva, by mierne počasie mohlo pokračovať v celej strednej Európe.
Modely zatiaľ naznačujú typický jarný charakter počasia. Týždeň pred Veľkou nocou však môže prísť výraznejší zvrat. Teploty by sa v tomto období mohli pohybovať len od 2 do 11 °C a nie je vylúčený ani výskyt zrážok. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že ide o dlhodobejší výhľad, ktorý sa ešte môže meniť.
Vývoj môže ovplyvniť aj prípadný rozpad polárneho víru v marci. Ten by mohol priniesť ďalšiu vlnu studeného vzduchu a výraznejšie výkyvy počasia. Nateraz však nie je isté, či by sa takýto scenár dotkol aj Slovenska.
Zatiaľ stále platí, že marec začal nadštandardne teplo a takéto počasie by malo pokračovať aj ďalšie dni.
