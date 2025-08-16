Veľké nešťastie: V rieke Hron sa utopila mama spolu so 7-ročnou dcérou

„K obrovskej tragédii došlo dnes v poobedných hodinách v Čate v Levickom okrese,“ informuje o tom polícia Nitrianskeho kraja na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zistených informácií sa v rieke Hron mala kúpať matka spolu so svojimi tromi deťmi. Dve deti vyšli na breh, avšak tretie sa spolu s matkou začalo topiť. Dieťa sa aj napriek snahe okoloidúcich a následne RZP nepodarilo oživiť,“ opísala nešťastie, ku ktorému došlo. Portál Noviny spomína, že dievčatko malo 7 rokov.
„Matka, ktorá zmizla pod hladinou, bola v krátkom čase nájdená, žiaľ bez známok života,“ doplnila polícia.
