Veľké nešťastie: 75-ročný muž prišiel tragicky o život, 18-ročný mladík ho zachytil mimo priechodu pre chodcov

Život 75-ročného muža si vyžiadala nehoda, ktorá sa stala v sobotu 31. augusta vo večerných hodinách v obci Staškov v okrese Čadca. Ako informovala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, 18-ročný vodič išiel na aute Volkswagen Golf v smere od mesta Turzovka do Čadce, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin zachytil mimo priechodu pre chodcov prechádzajúceho chodca. Vodič následne s vozidlom narazil do oplotenia rodinného domu. Chodec pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

„Vodič utrpel zranenia vyžadujúce si jeho prevoz do nemocnice, kde bol nariadený odber krvi na zistenie požitia alkoholu alebo iných návykových látok. U nebohého bola nariadená pitva,“ uviedla Šefčíková.

Doplnila, že bližšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.