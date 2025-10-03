Veľká záhada nedá ľuďom spávať už 88 rokov: Tajné dokumenty môžu priniesť odpovede o stratenom lietadle Amelie Earhart

Foto: Smithsonian Institution, Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Do dnešného dňa nie je jasné, čo sa stalo s Ameliou Earhart.

Amelia sa jednoznačne radí medzi tie najodvážnejšie ženy, aké kedy ľudstvo spoznalo. Ako prvá preletela Atlantik a ako prvá tiež s lietadlom vystúpila do výšky takmer 4 300 metrov. Počas jedného z letov v roku 1937 ale záhadne zmizla. Po dvoch rokoch márneho pátrania ju napokon prehlásili za mŕtvu. Čo sa s ňou ale v skutočnosti stalo?

Trump prisľúbil odtajnenie dokumentov

Ako píše web IFL Science, od záhadného zmiznutia Amelie Earhart ubehlo 88 rokov. Na verejnosť sa ale možno už čoskoro dostanú nové informácie o legendárnej pilotke. Do prípadu sa rozhodol zaangažovať americký prezident Donald Trump.

„Mnoho ľudí sa ma pýtalo na život a Amelie Earhart, je to taký zaujímavý príbeh, vraj či by som nezvážil odtajnenie a zverejnenie všetkého o nej, najmä o jej poslednom, osudnom lete!“ napísal Trump na svojej platforme. Napokon sa vraj rozhodol vyhovieť a odtajnenie dokumentov nariadil.

Amelia Earhart, foto: Underwood & Underwood (active 1880 – c. 1950)[1], Public domain, via Wikimedia Commons
Earhart sa narodila v roku 1897 a bola jednou z najväčších priekopníčok letectva. Vytvorila viacero rekordov, okrem iného sa stala prvou ženou, ktorá sama preletela Atlantik bez medzipristátia. Žiaľ, ľudia si ju pamätajú najmä preto, lebo sa pokúsila stať prvou ženou, ktorá obletela zemeguľu, no 2. júla 1937 zmizla.

Podarí sa vyriešiť jednu z najväčších záhad 20. storočia?

S navigátorom Fredom Noonanom leteli z Lae v Novej Guinei smerom na malý ostrov Howland, kde mali doplniť palivo. Lietadlo sa však do cieľa nikdy nedostalo. Napriek rozsiahlemu pátraniu, do ktorého bolo zapojených 66 lietadiel a štyri lode, sa nenašli žiadne stopy po Amelii, Fredovi ani po lietadle.

Harris & Ewing/Public domain

V priebehu desaťročí od ich zmiznutia vzniklo množstvo konšpirácií a špekulácií. Jedna z teórií hovorí, že lietadlu došlo palivo pri pokuse lokalizovať Howlandov ostrov a zrútilo sa do oceánu. Iná sa zas zaoberá možnosťou, že Amelia padla do japonského zajatia. Konšpirátori prišli aj s bizarnými teóriami o tom, že ju na odľahlý ostrov odtiahli obrovské kraby a zjedli ju, alebo že ju uniesli mimozemšťania.

Historici a leteckí experti dúfajú, že odtajnenie dlho utajovaných dokumentov odhalí viac informácií o jednej z najväčších záhad 20. storočia. Neskrývajú nádej, že ak sa podarí rozlúsknuť záhadu jej zmiznutia, ľudia sa konečne viac sústredia na neuveriteľné úspechy, ktoré sa jej podarilo dosiahnuť.

