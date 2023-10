Veľká predpoveď sneženia: Takto bude vyzerať zima od decembra do februára, najviac snehu očakávajte na týchto miestach

V uplynulých týždňoch sa objavilo niekoľko predpovedí, ktoré naznačovali, ako by nastávajúca zima mohla vyzerať. Mnohí si ju ani len nedokážu predstaviť bez poriadnej nádielky snehu a presne toto je téma, ktorá ľudí zaujíma najviac — užijeme si snehové radovánky alebo nie? Portál iMeteo prináša predpoveď toho, koľko snehu napadne od blížiaceho sa decembra do februára.

Odvoláva sa na modely ECMWF, ktoré prinášajú scenár, aká by mohla byť zima počas jednotlivých mesiacov. Začnime ale postupne — decembrom. Vyzerá to, že nemáme pre vás dobré správy. Očakáva sa, že snehu nebude veľa, práve naopak. Nemalo by sa to však týkať iba Slovenska, ale prakticky celej Európy. Zima však môže naplno udrieť začiatkom nového roka, kedy milovníci zimných športov pravdepodobne budú jasať.

V januári sa to zmení

Podľa predpovedí si v januári užijeme snehu do sýtosti. Na Slovensku má snežiť nadpriemerne. V Európe bude počas februára ešte viac snehu, no u nás to bude vyzerať trochu inak a malo by ho byť podpriemerne. Snežiť by však napriek tomu malo.

Prognózy dokážu predpovedať aj to, v ktorých častiach Slovenska bude snežiť najviac. Asi vás neprekvapí, že sú to Tatry. No snehovú nádielku si vychutnajú aj obyvatelia stredného a východného Slovenska. Portál o počasí dodáva, že najmenej ho v priemere bude v Podunajskej nížine.