Veľká hanba pre Slovensko: Ocitli sme sa na zozname krajín, na ktorom nechce byť nikto

Stav právneho štátu v Európskej únii sa zhoršuje a niektoré vlády ho podľa novej správy cielene oslabujú. Slovensko sa ocitlo medzi krajinami, ktoré sú označené za systematických narušiteľov demokratických princípov.
Na vývoj upozornila organizácia Civil Liberties Union for Europe vo svojej najnovšej správe, ktorá vychádza z podkladov viac než 40 mimovládnych organizácií z 22 krajín. Upozornil na to denník The Guardian.
Krajiny, ktoré oslabujú právny štát
Správa označuje vládu v Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Taliansku a na Slovensku za tú, ktorá „systematicky a zámerne“ oslabuje právny štát. Ide najmä o oblasti ako justícia, boj proti korupcii, sloboda médií a fungovanie občianskej spoločnosti.
V prípade Slovenska autori upozorňujú na zhoršenie vo všetkých sledovaných oblastiach. Kritika smeruje na vládu Roberta Fica, pri ktorej poukazujú na oslabovanie kontrolných mechanizmov a rovnováhy moci.
Zhoršovanie evidujú aj v ďalších štátoch
Nepriaznivý vývoj zaznamenali aj v Bulharsku a Maďarsku. Práve Maďarsko pod vedením Viktora Orbána podľa správy pokračuje v prijímaní čoraz represívnejších opatrení bez náznaku zlepšenia.
Zhoršenie však evidujú aj v krajinách, ktoré boli dlhodobo považované za stabilné demokracie. Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko a Švédsko sú označené ako štáty, kde sa právny štát síce nerozkladá systematicky, no v niektorých oblastiach postupne slabne.
Európska únia podľa správy zlyháva
Autori správy kritizujú aj samotnú Európsku úniu. Mechanizmy na ochranu právneho štátu podľa nich nefungujú dostatočne efektívne a odporúčania Európskej komisie často ostávajú bez reálneho dosahu.
Až 93 % odporúčaní z roku 2025 sa opakovalo z predchádzajúcich rokov, pričom viac než polovica neviedla k žiadnemu pokroku. Výkonná riaditeľka organizácie Ilina Nešikj upozornila, že opakovanie rovnakých výziev bez konkrétnych krokov situáciu nezlepší.
Rastie tlak na médiá aj občiansku spoločnosť
Najväčšie zhoršenie zaznamenali autori v oblasti fungovania kontrolných mechanizmov demokracie, teda možností občianskej spoločnosti organizovať sa, kritizovať vládu a kontrolovať jej rozhodnutia. V niektorých krajinách dochádza k obmedzovaniu protestov a sprísňovaniu legislatívy.
V Maďarsku boli zakázané podujatia Pride a organizátori čelili vyšetrovaniu. V Taliansku prijali zákony, ktoré kriminalizujú niektoré formy protestu. Zhoršuje sa aj situácia v oblasti médií. Útoky na novinárov zaznamenali v Bulharsku, Chorvátsku, Taliansku, Holandsku a najmä na Slovensku.
Podľa autorov ide o trend, ktorý môže mať vážne dôsledky pre fungovanie demokracie v celej Európskej únii.
