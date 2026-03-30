Veľká hanba pre Slovensko: Ocitli sme sa na zozname krajín, na ktorom nechce byť nikto

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Päť krajín systematicky oslabuje právny štát, Slovensko je medzi nimi.

Stav právneho štátu v Európskej únii sa zhoršuje a niektoré vlády ho podľa novej správy cielene oslabujú. Slovensko sa ocitlo medzi krajinami, ktoré sú označené za systematických narušiteľov demokratických princípov.

Na vývoj upozornila organizácia Civil Liberties Union for Europe vo svojej najnovšej správe, ktorá vychádza z podkladov viac než 40 mimovládnych organizácií z 22 krajín. Upozornil na to denník The Guardian.

Krajiny, ktoré oslabujú právny štát

Správa označuje vládu v Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Taliansku a na Slovensku za tú, ktorá „systematicky a zámerne“ oslabuje právny štát. Ide najmä o oblasti ako justícia, boj proti korupcii, sloboda médií a fungovanie občianskej spoločnosti.

V prípade Slovenska autori upozorňujú na zhoršenie vo všetkých sledovaných oblastiach. Kritika smeruje na vládu Roberta Fica, pri ktorej poukazujú na oslabovanie kontrolných mechanizmov a rovnováhy moci.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zhoršovanie evidujú aj v ďalších štátoch

Nepriaznivý vývoj zaznamenali aj v Bulharsku a Maďarsku. Práve Maďarsko pod vedením Viktora Orbána podľa správy pokračuje v prijímaní čoraz represívnejších opatrení bez náznaku zlepšenia.

Zhoršenie však evidujú aj v krajinách, ktoré boli dlhodobo považované za stabilné demokracie. Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko a Švédsko sú označené ako štáty, kde sa právny štát síce nerozkladá systematicky, no v niektorých oblastiach postupne slabne.

Európska únia podľa správy zlyháva

Autori správy kritizujú aj samotnú Európsku úniu. Mechanizmy na ochranu právneho štátu podľa nich nefungujú dostatočne efektívne a odporúčania Európskej komisie často ostávajú bez reálneho dosahu.

Ilustračná foto: Pexels (Dusan Cvetanovic)

Až 93 % odporúčaní z roku 2025 sa opakovalo z predchádzajúcich rokov, pričom viac než polovica neviedla k žiadnemu pokroku. Výkonná riaditeľka organizácie Ilina Nešikj upozornila, že opakovanie rovnakých výziev bez konkrétnych krokov situáciu nezlepší.

Rastie tlak na médiá aj občiansku spoločnosť

Najväčšie zhoršenie zaznamenali autori v oblasti fungovania kontrolných mechanizmov demokracie, teda možností občianskej spoločnosti organizovať sa, kritizovať vládu a kontrolovať jej rozhodnutia. V niektorých krajinách dochádza k obmedzovaniu protestov a sprísňovaniu legislatívy.

V Maďarsku boli zakázané podujatia Pride a organizátori čelili vyšetrovaniu. V Taliansku prijali zákony, ktoré kriminalizujú niektoré formy protestu. Zhoršuje sa aj situácia v oblasti médií. Útoky na novinárov zaznamenali v Bulharsku, Chorvátsku, Taliansku, Holandsku a najmä na Slovensku.

Podľa autorov ide o trend, ktorý môže mať vážne dôsledky pre fungovanie demokracie v celej Európskej únii.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľká zmena v dôchodkoch: Jedna skupina by mohla dostať viac peňazí, prilepší si o stovky…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac