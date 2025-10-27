Vedenie SNM rozhodlo: Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí zatvoria, to sa nestalo ani raz za posledných 120 rokov

Foto: Youtube (Startitup)

Lucia Mužlová
TASR
SNM – Múzeum Betliar včera večer potvrdilo zatvorenie Mauzólea v Krásnohorskom Podhradí od 1. 11. 2025.

Slovenské národné múzeum (SNM) – Múzeum Betliar na šesť mesiacov uzavrie mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí. V nedeľu sa v mauzóleu slúžila zádušná svätá omša za grófku Františku Andrássyovú, potom sa uskutočnil aj tichý sviečkový protest proti zatvoreniu pamiatky.

Zatvorenie mauzólea v Krásnohorskom Podhradí od 1. novembra potvrdilo SNM – Múzeum Betliar bez bližších informácií na sociálnej sieti. Prehliadky budú podľa múzea možné na základe telefonickej objednávky, pamiatka by mala byť opätovne otvorená 30. apríla.

„Tento režim sme zaviedli na základe jednoznačných finančných analýz. Náklady na prevádzku mauzólea v Krásnohorskom Podhradí mimo hlavnej sezóny niekoľkonásobne prevyšujú dosahované tržby,“ uviedlo múzeum na sociálnej sieti v nedeľu popoludní. Dodalo tiež, že v rovnakom režime funguje napríklad aj Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho v Trebišove.

Krásna Hôrka, Foto: Archív TASR

Tichý protest so sviečkami

„Občania Krásnohorského Podhradia už dosť utrpeli na turizme zatvorením hradu Krásna Hôrka a obrazárňou Andrássyovcov. Teraz im vedenie SNM zatvára poslednú kultúrnu pamiatku, ktorá má byť dostupná pre všetkých,“ reagovala na krok múzea platforma Slobodné národné múzeum.

V priestoroch mauzólea SNM – Múzeum Betliar sa v nedeľu o 16.00 h uskutočnila zádušná svätá omša za grófku Františku Andrássyovú. Každoročné podujatie je pripomienkou veľkolepého krásnohorského pohrebu grófky a spomienkou na patrónku chudobných, sirôt a biednych.

Priamo pred mauzóleom sa po ukončení omše uskutočnil aj tichý protest so sviečkami proti zatvoreniu pamiatky. „Mauzóleum je neoddeliteľnou súčasťou našej histórie, identity a kultúrneho dedičstva. Ako občania, ktorí si vážia pamiatku Andrássyovcov a význam tohto miesta, chceme po omši pokojne a s úctou vyjadriť svoj nesúhlas,“ uviedol na sociálnej sieti poslanec obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí Daniel Freivolt.

Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí nechal postaviť Dionýz Andrássy na znak úcty a lásky k svojej manželke Františke, ktorá zomrela v roku 1902. Veľký krásnohorský pohreb, keď boli telesné pozostatky Františky umiestnené v mauzóleu, sa konal presne na druhé výročie jej úmrtia.

Pozostatky grófa Andrássyho sem previezli po tom, ako v roku 1913 zomrel na Sicílii. Za mauzóleom je pochovaný aj verný pes grófskeho páru Tascherl. Mauzóleum patrí k najvýznamnejším secesným pamiatkam na Slovensku, podľa vyjadrení SNM – Múzea Betliar z roku 2023 ho ročne navštívi približne 11 000 ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac