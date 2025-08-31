Vedci spustili kameru do temnej priekopy. V hĺbke 2 150 metrov natočili niečo, čo ešte nikto predtým nevidel

Tieto zábery sú natoľko šialené, že hoci pochádzajú z opačného konca sveta, diskusiu si zaslúžia aj u nás. Ide totiž o svetovú raritu, akú sme doteraz nikdy nevideli. Vedci pôvodne plánovali hľadať život v hlbinnej priekope Powell Basin, ktorá sa nachádza pri severnom cípe Antarktídy. Cestu im však zatarasil hrubý morský ľad, a tak museli nasadiť diaľkovo ovládané vozidlo (ROV) SuBastian. Práve vďaka nemu prišli k ohromujúcemu objavu.
Podarilo sa im natočiť antarktický druh kalmára Gonatus antarcticus, vo voľnom slovenskom preklade ako „gonáda“ či „krakatica“ antarktická.
Ako opísal MailOnline, tohto tvora sa doposiaľ nikdy nepodarilo zachytiť na kamere živého. Potvrdzuje to júnový článok z National Geographic, rovnako ako samotní experti. „Podľa mojich najlepších vedomostí ide o prvý živý záznam tohto zvieraťa na svete,“ potvrdila expertka Kat Bolstadová, ktorá zviera identifikovala.
Doposiaľ sme nachádzali len mŕtve telá
Kalmára spozorovali počas vianočného obdobia v hĺbke viac ako 2 150 metrov, priamo v jeho prirodzenom prostredí. Mal približne jeden meter a objavil sa pred objektívmi výskumnej lode R/V Falkor (too) patriacej pod Schmidt Ocean Institute.
O jeho existencii vieme už vyše sto rokov, no všetky dôkazy doteraz pochádzali len z mŕtvych exemplárov – buď sa zaplietol do rybárskych sietí, alebo bol vylovený zo žalúdka iných tvorov.
Predpokladá sa, že väčšinu života trávi v tzv. polnočnej či batypelagickej zóne, v hĺbkach od tisíc do štyritisíc metrov. Keď naň vedci namierili svetlo, pravdepodobne sa vyľakal a vypustil oblak zeleného atramentu. Následne ho niekoľko minút sledovali, pričom pomocou laserov odhadli jeho veľkosť. Potom však zmizol v temnote.
Z krátkej interakcie nebolo možné určiť pohlavie ani vek, no rozhodujúce znaky druhu boli jasné – háčiky na konci dvoch dlhších chápadiel, ktoré mu pravdepodobne slúžia na lov koristi, a obrovské oči schopné zachytiť aj ten najmenší záblesk svetla. Tie mu pomáhajú nielen pri love, ale aj pri úniku pred predátormi.
Kalmár žije dravým, neustále ohrozeným životom. Tento jedinec niesol dokonca stopy nedávneho boja – na plášti a končatinách mal stopy po prísavkách. Vedci sa domnievajú, že sa mohol zapliesť do súboja s mláďaťom kolosálnej chobotnice, druhu schopného dorastať do veľkosti neuveriteľných 7 metrov.
Nahlásiť chybu v článku