Vedci prvýkrát zachytili na video šimpanzy pri prekvapivom správaní: Môže vysvetliť, prečo si ľudia užívajú opíjanie sa

Je známe, že zvieratá sa občas najedia ovocia, ktoré nejaký čas kvasilo na slnku a obsahuje alkohol. Vedcov ale prekvapilo, keď sa im na video podarilo zachytiť skupinku šimpanzov, ako sa o kvasené ovocie delia.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Šimpanzy sa delia o fermentované ovocie

Ako informuje web Live Science, šimpanzy boli prvýkrát spozorované pri spoločnej konzumácii alkoholu. Vedci si myslia, že by to mohlo vysvetliť určité aspekty ľudského správania. V rámci novej štúdie skúmajúcej konzumáciu alkoholu u jedného z našich najbližších zvieracích príbuzných natočili vedci v západnej Afrike „opíjajúce sa“ šimpanzy.

Ide o prvé dôkazy o tom, že primáty spoločne konzumujú alkohol. Môže ísť o dôkaz, že sociálne aspekty konzumácie alkoholu sú v nás hlboko zakorenené. Ľudia sa už odnepamäti schádzajú, aby spolu jedli, pili a zabávali sa. Takéto správanie prináša množstvo sociálnych benefitov a podporuje vytváranie medziľudských väzieb. Aj keď pitie alkoholu so sebou nesie nemalé riziká.

Vedci v štúdii publikovanej prostredníctvom Current Biology uvažujú, či delenie sa o alkoholické ovocie prináša šimpanzom podobné sociálne benefity. Zdôrazňujú, že šimpanzy sa nie vždy delia o potravu, je preto zvláštne, že sa delia o fermentované ovocie. Odborníkov tiež zaujíma, či šimpanzy fermentované ovocie vyhľadávajú zámerne a ako ich organizmus alkohol metabolizuje.

Človek vyrába a pije alkohol tisícky rokov

Konzumácia alkoholu v podobe fermentovaného ovocia je v ríši zvierat relatívne bežná. Človek alkohol vyrába a konzumuje približne 9 000 rokov. Naši predkovia (a predkovia šimpanzov) však získali zvýšenú schopnosť metabolizovať alkohol približne pred 10 miliónmi rokov. Táto adaptácia naznačuje, že konzumácia alkoholu siaha vskutku ďaleko do histórie.

Vedci sledovali šimpanzy pri delení sa o ovocie v 10 prípadoch, pričom až 90 % ovocia, o ktoré sa delili, obsahovalo alkohol. Pochopiteľne, obsah alkoholu v ovocí nie je taký, ako napríklad v bežnom pive. Nie je ale jasné, ako ho spracúva metabolizmus šimpanzov a možno im netreba veľa k tomu, aby sa opili.

Nejde len o alkohol

Strava šimpanzov pozostáva až z 85 % z ovocia a časť z neho je celkom iste fermentovaná. Je teda možné, že alkohol konzumujú pomerne často. Vedci si ale nemyslia, že by sa šimpanzy opíjali, keďže by to ohrozilo ich šance na prežitie v divočine.

Štúdia tiež zdôraznila, že konzumácia fermentovaného ovocia prináša šimpanzom výhody, ktoré nemajú nič spoločné s konzumáciou alkoholu. Napríklad, fermentované ovocie je neraz mäkšie a ľahšie sa konzumuje. Aby odborníci lepšie porozumeli sociálnej stránke konzumácie alkoholu, je potrebné vykonať ďalšie výskumy.