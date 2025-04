Muž sa v práci neukázal 6 rokov, poberal plný plat: Prišlo sa na to, keď mu chceli udeliť ocenenie za oddanosť firme

Občas má zrejme každý deň, kedy sa mu do práce naozaj ísť nechce alebo sa možno necíti dobre v kolektíve. Tento muž sa rozhodol, že síce do práce nepríde, no ani to nikomu neoznámil. A niekoľko rokov si to firma ani nevšimla a naďalej mu vyplácala mzdu v plnej výške. Dokonca ho chcela oceniť.

Vraj ho šikanovali a nemal čo robiť

Ako informuje Mail Online, muž sa úspešne vyhýbal vykonávaniu svojej práce po dobu 6 rokov, a napriek tomu poberal plnú mzdu. Znie to ako zápletka z nejakého sitkomu, no nie je. Španiel Joaquín García jedného dňa jednoducho prestal chodiť do práce, pretože mal pocit, že tam jednoducho nemá čo robiť a je v nej vystavovaný šikane. Mal plniť funkciu inžiniera a bol poverený dohľadom nad čističkou odpadových vôd v meste Cadiz.

Na to, že do práce nechodí, sa prišlo, až keď mu zamestnávateľ chcel udeliť ocenenie za to, že vo firme bol zamestnaný už 20 rokov. García pracoval pre dve oddelenia a došlo medzi nimi k chybe v komunikácii. Vodohospodárska rada si myslela, že má zamestnanca na starosti mestská rada a naopak. Následkom toho si jeho neprítomnosť nikto nevšimol a navyše dostával 37 000 eur ročne.

García veril, že bol vo firme znevýhodňovaný pre politické presvedčenia jeho rodiny. Mal pocit, že je vo firme zbytočný, no namiesto toho, aby sa sťažoval, jednoducho viac neprišiel. Bál sa totiž, že by mohol vedenie rozhnevať a sťažil by si hľadanie ďalšieho zamestnania. Kým mu však chodili peniaze, nenamáhal sa s novou prácou, namiesto toho si doma čítal o filozofii.

Takýto dostal trest

Keď malo byť Garcíovi udelené ocenenie, Jorge Blas Fernández, ktorý ho najal, dostal za úlohu vypátrať ho. Jeho neprítomnosť vyzradil ďalší zamestnanec, ktorý mal kanceláriu naproti tej Garcíovej. Zamestnávateľovi povedal, že kolegu nevidel už niekoľko rokov. Firma sa tak začala zaujímať, či muž odišiel do dôchodku, dal výpoveď alebo, nedajbože, zomrel.

Podľa El Mundo sa Fernández napokon Garcíovi dovolal, a keď sa ho pýtal, čo robil včera, pred mesiacom či dokonca pred rokom, ten vskutku nevedel, čo mu má na to povedať. Zamestnávateľ ho zažaloval a súd Garcíovi prikázal vyplatiť mu sumu približne 27 000 eur. Muž sa bránil tým, že ho v práci šikanovali a občas sa v kancelárii predsa len ukázal, no nie každý deň a nie v štandardnom pracovnom čase. Nevykonal však vôbec žiadnu prácu.

Príbeh, ktorý sa odohral už pred rokmi, ľudí rozdelil na dva tábory. Niektorí si myslia, že ak si nikto nevšimol, že 6 rokov nepracuje, nie je to len Garcíova vina, ale aj zamestnávateľova. Iní poukazujú na to, že niečo podobné robí aj časť generácie Z. Ide o tzv. task masking, teda človek predstiera, že niečo robí, aby pôsobil, že je zaneprázdnený niečím dôležitým. Aj keď ľudia nič produktívne nerobia, nahlas ťukajú do klávesnice a vždy kráčajú rýchlo, aby to pôsobilo, že sa niekam ponáhľajú.