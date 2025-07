Vedci prestali dýchať: V zemi sa z ničoho nič vytvorila 4-metrová diera a naplnila sa 43 °C horúcou vodou

Na geológov čakal pri prvej tohtoročnej návšteve Yellowstonského národného parku totálny šok. Na inak v podstate ničím veľmi nezaujímavom kuse zeme sa vytvoril nový kráter a naplnil sa vodou, ktorá má sfarbenie ako z iného sveta. Alebo zo sci-fi filmu.

Ak by sme mali vybrať nejaké miesto na zemi, ktoré vyzerá ako z inej planéty, dnes by padol náš výber na túto dieru, z ktorej vznikom nikto nepočítal. Je výsledkom hydrotermálnej explózie a satelitné snímky dokazujú, že je nová, informoval vedecký portál ScienceAlert s odvolaním na správu publikovanú vedeckou organizáciou US Geological Survey (USGS).

Vznikala postupne

Odborníci sa na snímky pozreli detailnejšie a zistili, že ešte takého 19. decembra nebol po diere žiadny náznak. Prvé zmeny na povrchu však už boli zachytené 6. januára a do 13. februára sa diera stihla aj naplniť vodou. Tento proces bol teda postupný a trval niekoľko dní alebo dokonca týždňov.

Na novú dieru narazili geológovia až v apríli a nachádza sa v oblasti Norris Geyser Basin. Čo je zaujímavé, explózia, ktorá dieru vytvorila, nebola jednorazová a masívna. Podľa geológa Michaela Polanda útvar „vznikol v dôsledku viacerých malých udalostí“.

Horúca voda bohatá na kremičitany

Najprv sa vytvorila malá jama, ktorá sa potom naplnila vodou bohatou na kremičitany, s teplotou okolo 43 °C a nádhernou mliečnou farbou. Samotná diera má priemer asi 4 metre.

To, že na tomto mieste v Yellowstonskom národnom parku mohlo dôjsť k hydrotermálnej explózii, nie je ničím prekvapivým, keďže sa tu už v minulosti vyskytol. Napriek tomu je tento zjav vizuálne mimoriadne pôsobivý.