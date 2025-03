Vedci ostali v absolútnom šoku, v oceáne natočili niečo zvláštne: Keď to uvidíte, nebudete veriť vlastným očiam

Odborníkom je už dlho známy fakt, že chobotnice sú mimoriadne inteligentné stvorenia. Občas ich však prichytia pri správaní, ktoré by nikto nečakal. Napríklad, pri jazde na žralokovi.

Vedcov bizarný výjav poriadne šokoval

Ako informuje web Live Science, odborníkov šokoval pohľad na chobotnicu, ktorá sa viezla na chrbte žraloka. Nezvyčajné duo sa na video podarilo nahrať ešte v roku 2023 neďaleko Nového Zélandu. Vedci si spočiatku všimli len žraločiu plutvu (išlo konkrétne o maka rýchleho, Isurus oxyrinchus). Zaujalo ich ale, že zviera na sebe malo akýsi oranžový fľak. Nazdávali sa, že je to možno prichytená bója alebo žralok utrpel poranenie.

Keď morskí biológovia spustili dron, neverili vlastným očiam. Žiadna bója či poranenie, ale chobotnica, ktorá sa na približne 3-metrovom žralokovi pridržiavala chápadlami. Tento bizarný výjav bol o to viac šokujúci, že chobotnice sa zvyčajne zdržiavajú na morskom dne, kým žraloky mako najčastejšie plávajú blízko pri hladine.

Žralokovi čierny pasažier neprekážal

Podľa odborníkov je to skutočná záhada. Dodávajú však, že oceán je plný záhad, ktoré zatiaľ nikto nedokáže vysvetliť. Spomínaný druh žraloka dokáže dosiahnuť rýchlosť až 74 kilometrov za hodinu. Dorastá do dĺžky 3,7 metra a vážiť môže až takmer 550 kilogramov. Známe sú aj tým, že dokážu vyskočiť až do výšky 6 metrov nad hladinu. Zvyčajne lovia pri hladine, no vedci ich zachytili už aj v 500-metrovej hĺbke.

Živia sa tuniakmi či kalamármi, no občas si pochutia aj na iných žralokoch. Žiaľ, žraloky mako patria medzi ohrozené, ľudia ich často zabíjajú pre ich plutvy. Navyše, množia sa pomaly, následkom čoho sa ich populácia rapídne zmenšuje. Vedci chobotnicu jazdiacu na žralokovi pozorovali asi 10 minút. Nezdalo sa, že by čierny pasažier žralokovi prekážal.