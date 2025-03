V obľúbenej európskej destinácii vyplavilo na pláž niečo desivé: Turista našiel rozkladajúcu sa ľudskú nohu

Nejeden dovolenkár rád prebáda každý kúsok pláže, hľadá mušle či iné poklady. Toto by ste ale za žiadnych okolností nájsť nechceli. Na populárnu pláž na Malorke vyplavilo ľudskú nohu. Ani zďaleka nejde o prvý takýto prípad.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Našli sa končatiny, ale aj telá

Ako informuje Mail Online, na pláž na Malorke vyplavilo odrezanú ľudskú nohu. Rozkladajúcu sa dolnú končatinu si všimol turista v sobotu ráno blízko nočného klubu na pláži v Can Pastilla neďaleko Playa de Palma. Ihneď privolal políciu, no kým dorazila na miesto, vlna nohu opäť odniesla späť do mora.

Do pátrania sa pustili potápači, ktorí napokon pri brehu našli aj holennú a lýtkovú kosť. Pozostatky si na bližšie preskúmanie vzal forenzný odborník. Žiaľ, ani zďaleka nejde o prvý podobne desivý nález. Od začiatku tohto roka sa podarilo nájsť už 10 rôznych vyplavených častí tiel. V piatok, len niekoľko hodín pred nálezom nohy, boli objavené časti ženského tela vo vysokom štádiu rozkladu, ktoré plávali asi kilometer od Can Pastilla.

Išlo pravdepodobne o migrantov

Polícia sa spočiatku domnievala, že noha mohla patriť k spomínaným ženským pozostatkom. Je však pravdepodobnejšie, že nájdená končatina je mužská. Bola nariadená pitva už aj v prípade ženských pozostatkov, no zatiaľ nie je jasné, ako žena zomrela a čo sa jej stalo. Odhaduje sa, že mohlo ísť o migrantku, no v čase, keď sa dostala do mora, nemala na sebe záchrannú vestu.

Ďalšie dve telá, pravdepodobne taktiež migrantov, sa našli v mestách Cala Ratjada a Cala Deia. Štyri telá sa našli v oblasti Formentera. Ďalšie z tiel sa našlo na pobreží jedného z neobývaných skalnatých ostrovov. Polícia sa domnieva, že v každom z prípadov šlo o migranta, ktorý sa chcel nelegálne dostať do Európy.