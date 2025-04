Vedci odhalili recept na dokonalý deň: Prekvapí vás, čo všetko je jeho súčasťou, nie je to len o relaxe a zábave

Perfektný deň vyzerá pre každého inak. Niekto si dokonalosť predstavuje ako deň strávený na pláži niekde pri mori. Pre iného je dokonalý deň strávený s rodinou. Odborníci sa ale rozhodli zistiť, ako by taký deň mal vyzerať podľa vedy.

K spokojnosti potrebujeme aj prácu

Ako informuje Mail Online, kanadskí vedci si myslia, že našli kľúč k dokonalému dňu. Mnohých ale iste prekvapí, že jeho súčasťou nie je len relax a zábava, ale aj práca. Podľa odborníkov by sme 6 hodín denne mali stráviť s rodinou, 2 hodiny s priateľmi, 1,5 hodiny inou socializáciou, 2 hodiny cvičením a hodinu jedením a pitím.

Navyše, za ideálnych okolností by váš deň mal obsahovať aj prácu, avšak nie viac ako 6 hodín. Dochádzanie do práce by nemalo presiahnuť 15 minút. Pozeraním televízie či kontrolovaním sociálnych sietí by ste určite nemali stráviť viac ako hodinu denne. To totiž naozaj neprispieva k pocitu šťastia a spokojnosti.

Ako recept na koláčiky

Vedci zhromaždili údaje z rokov 2013 až 2021 o tom, ako priemerný Američan trávi svoj typický deň. Sledovali, koľko času ľudia venujú až 100 rôznym aktivitám, počnúc starostlivosťou o deti až po dobrovoľníctvo. Ak ľudia niektorý z dní hodnotili ako veľmi dobrý alebo lepší ako priemerný, pozreli sa odborníci na to, aké aktivity vtedy vykonávali a koľko im venovali času.

Jedna z najdôležitejších aktivít bola socializácia, pričom ideálne je venovať jej približne 2 hodiny. Čo sa týka trávenia času s priateľmi, platí, že čím viac, tým lepšie. Platí ale, že viac času by sme mali tráviť s rodinou.

Podľa odborníkov je recept na perfektný deň ako recept na čokoládové koláčiky, je dôležité, aby sme dodržiavali správny pomer ingrediencií. Nie priveľa soli, no čokolády vraj nikdy nie je dosť.