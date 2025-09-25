Vedci objavili v arktickom ľade niečo veľmi nezvyčajné: Mení to naše chápanie života v tomto prostredí

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
V čase, keď sa Arktída rýchlo otepľuje a vedecké rozpočty klesajú, vedci upozorňujú na naliehavosť ďalšieho výskumu.

V mrazivom prostredí Arktídy by málokto čakal čulý pohyb. Ľudia by očakávali, že v tme väčšina mikroorganizmy zamrzne, no nie je to úplne pravda. Tento obraz nedávno narušil nový objav – vedci našli jednobunkové riasy, známe ako rozsievky, ktoré sa nielenže udržali nažive v ľade, ale dokonca sa v ňom pohybovali, akoby korčuľovali pod mikroskopom.

Rozsievky sú známe svojimi sklovitými schránkami a bežne sa vyskytujú v moriach, jazerách či mlákach. V arktických ľadových jadrách sa na ne pozeralo skôr ako na nečinné organizmy. Ukázalo sa však, že v extrémne nízkych teplotách dokážu aktívne kĺzať cez ľadové kanáliky. Informuje Earth na základe novopublikovanej štúdie zverejnenej na webe Proceedings of the National Academy of Sciences. Ide pritom o chladné prostredie pre akýkoľvek pohyblivý eukaryotický organizmus.

Nové poznatky

K tomuto objavu dospeli vedci ešte počas expedície v roku 2023, keď na lodi Sikuliaq odoberali vzorky ľadu v Čukotskom mori pri Aljaške. V laboratóriu následne simulovali arktické podmienky a pomocou špeciálnych mikroskopov sledovali pohyb rozsievok. Tie sa nehýbali náhodne, ale hladko sa posúvali vďaka vlastnému „systému“.

Produkujú totiž sliz pripomínajúci hlien slimáka, ktorý sa prichytáva na povrchu a umožňuje im ťahom napredovať. Tento mechanizmus využíva molekuly podobné tým, ktoré poháňajú ľudské svaly. Zaujímavé je, že arktické rozsievky boli dokonca rýchlejšie než ich príbuzné z miernych vôd.

Ich schopnosť fungovať v extrémnom mraze naznačuje dôležitú úlohu v potravinovom reťazci, keďže sú základnou potravou pre drobné živočíchy a následne aj väčšie tvory, vrátane rýb či tuleňov. Objav tak mení naše chápanie života pod ľadom. V čase, keď sa Arktída rýchlo otepľuje a vedecké rozpočty klesajú, vedci upozorňujú na naliehavosť ďalšieho výskumu, inak hrozí, že spolu s ľadom zmiznú aj poznatky o tomto jedinečnom svete.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trumpovi nefungoval eskalátor, čítačka a nepáčilo sa mu ani osvetlenie: Hovorí o trojitej sabotáži, treba…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac