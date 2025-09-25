Trumpovi nefungoval eskalátor, čítačka a nepáčilo sa mu ani osvetlenie: Hovorí o trojitej sabotáži, treba to vyšetriť

Foto: X/Geiger Capital

Martin Cucík
TASR
Podľa OSN však boli tieto incidenty náhoda a dva z nich možno spôsobili zamestnanci Bieleho domu.

Americký prezident Donald Trump v stredu vyzval OSN na vyšetrenie „trojitej sabotáže“, ktorej sa údajne stal obeťou v utorok počas návštevy v sídle OSN v New Yorku.

Najprv sa zastavil eskalátor, následne mu nefungovalo ani čítacie zariadenie, tzv. teleprompter, a nebol spokojný ani s ozvučením v sále počas svojho prejavu. V noci na štvrtok o tom informovala agentúra AFP.

OSN uviedla, že tieto incidenty boli náhodné a v dvoch prípadoch ich podľa všetkého spôsobili zamestnanci Bieleho domu.

Na sociálnych sieťach kolujú zábery, ako Trump po príchode do sídla OSN spolu s manželkou Melaniou nastupuje na pohyblivé schody, ktoré sa v tom okamihu trhnutím zastavili. Po niekoľkých sekundách prekvapenia prezidentský pár vykráčal hore po nefunkčnom eskalátore, hoci k dispozícii mali aj bežné schodisko.

 

Trump na sociálnych sieťach opísal túto príhodu dramaticky, že s manželkou „len zázrakom“ nespadli hlavou na ostré hrany schodov. V stredu to už označil za sabotáž, pričom sa odvolával aj na článok britského denníka The Times, v ktorom sa uvádzalo, že zamestnanci OSN si z poruchy eskalátora robili žarty.

Trump však napísal, že „zodpovední by mali byť zadržaní.“ Od OSN žiada, aby incident vyšetrila aj s účasťou Tajnej služby USA.

Na vine sú možno zamestnanci samotného Bieleho domu

Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric neskôr vysvetlil, že bezpečnostný mechanizmus eskalátora neúmyselne aktivoval kameraman Bieleho domu. K nefunkčnosti čítacieho zariadenia podľa OSN tiež došlo vinou zamestnancov Bieleho domu, ktorí ho mali na starosti.

Trump, známy svojou citlivosťou na protokolárne chyby, kritizoval aj ozvučenie sály počas svojho prejavu. Zdroj OSN však pre AFP objasnil, že zvukový systém je nastavený tak, aby účastníci počúvali prejavy cez slúchadlá so simultánnym tlmočením do šiestich jazykov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump chce ukončiť vojnu v Pásme Gazy: V tomto izraelskému premiérovi Netanjahuovi neustúpi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac