Vedci objavili na dne oceánu niečo neuveriteľné: Môže to prepísať dejiny týkajúce sa pôvodu ľudstva

Oceánske hlbiny sú plné neprebádaných zákutí a občas dokážu poriadne prekvapiť. Pod hladinou pri pobreží Indonézie sa podaril prevratný objav, ktorý je pre paleoantropológiu obrovským krokom vpred.

Ako informuje Mail Online, úlomky lebky Homo erectus, dávneho predka človeka, boli objavené viac ako 140 000 rokov po tom, ako boli pochované. Zachovali sa pod vrstvami bahna a piesku medzi ostrovmi Jáva a Madura. Odborníci si myslia, že môže ísť o prvý fyzický dôkaz existencie strateného sveta, prehistorickej pevniny známej ako Sundaland, ktorá kedysi spájala juhovýchodnú Áziu do rozsiahlej tropickej planiny.

Okrem úlomkov lebečných kostí našli výskumníci 6 000 skamenelín 36 druhov zvierat vrátane byvolov, jeleňov a slonov. Na niektorých kostiach sú viditeľné stopy, ktoré ukazujú, že boli zvieratá ulovené predkom dnešného človeka.

Kosti boli prvýkrát objavené ešte v roku 2011, no až nedávno sa vedcom podarilo určiť ich vek a priradiť ich k druhu. V oblasti paleoantropológie ide o obrovský krok vpred. Odborníci vysvetľujú, že pred 14 000 až 7 000 rokmi spôsobilo topenie ľadovcov zvýšenie hladiny morí o viac ako 120 metrov. Následkom toho boli zaplavené nízko položené roviny Sundalandu.

Aby vedci nálezu lepšie porozumeli, analyzovali nájdené sedimenty. Tie poukazujú na to, že počas neskorého stredného pleistocénu bol na mieste nálezu prosperujúci riečny ekosystém. Homo erectus znamenal významný zlom vo vývoji človeka. Boli to prví raní ľudia, ktorí sa nám viac podobali. Boli vyšší, mali o niečo svalnatejšie telo, dlhšie nohy a kratšie ruky.

Here the result from the Pleistocene Flores #paleostream!

This land, stuck between Sundaland and Australia revealed a fascinating fossil assemblage over the last few decades. pic.twitter.com/w5XBBSsHBD

— Joschua Knüppe (@JoschuaKnuppe) May 11, 2025