Svet sa blíži k bodu zlomu, vedci vydali urgentné varovanie: Toto môže ročne zabiť 9 miliónov ľudí

Klimatická zmena so sebou prináša následky, o akých mnoho ľudí ani len nesnívalo. Globálne otepľovanie podľa vedcov spôsobuje rýchle šírenie vraždiacej huby. Ak to takto pôjde ďalej, ročne infikuje milióny ľudí.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Môže infikovať milióny ľudí

Ako informuje Mail Online, huba Aspergillus sa nachádza všade okolo nás, v pôde, vo vzduchu, v rozkladajúcej sa organickej hmote, ale dokonca aj v jedle. Ak sa však jej spóry dostanú do ľudského tela, môžu narobiť poriadne nepríjemnosti. Zapríčiňujú ochorenie, ktorému sa hovorí aspergilóza. Ak sa napríklad dostane do pľúc, môže vytvárať lézie a sťažiť dýchanie.

Infekcia však môže ovplyvniť aj srdce, obličky či kožu, a v istých prípadoch môže mať fatálne následky. Vedci varujú, že globálne otepľovanie urýchľuje šírenie tejto huby po Európe a zvyšuje riziko, že sa ľudia nakazia. Odhaduje sa, že nákaza aspergilózou či iné hubové infekčné ochorenia už teraz pripravia o život každoročne 2,5 milióna ľudí po celom svete.

Odborník z Manchesterskej univerzity, profesor Norman Van Rhijn sa pre Financial Times vyjadril, že svet sa blíži k bodu zlomu, čo sa týka šírenia hubových patogénov. Myslí si, že o 50 rokov budú vyzerať patogény, ktoré dokážu infikovať ľudí, celkom inak. V súčasnosti platí, že mnoho ľudí síce vdýchne spóry, no neochorie. Ak však infekcia prepukne, je veľmi ťažké vyliečiť ju.

Budú odolné voči liečbe

Ohrození sú najmä ľudia s oslabeným imunitným systémom, či ochoreniami ako sú astma či diabetes. Nový výskum naznačuje, že huba Aspergillus fumigatus, ktorá sa už vyskytuje v Británii, by sa mohla rozšíriť do severnej Európy, Ázie a Ameriky. V priebehu nasledujúcich 75 rokov by sa mohla dostať až na severný pól. Odborníci odhadujú, že každoročne by sa mohlo nakaziť 9 miliónov ľudí.

Zmieňovanému druhu sa darí napríklad v teplom komposte. Možno práve vďaka tomu sa dokáže prispôsobiť aj životu v ľudskom tele, ktoré má teplotu v priemere 37 °C. Druh Aspergillus flavus zas produkuje toxíny, ktoré poškodzujú pečeň a súvisia so zvýšeným výskytom rakoviny. Vyššie teploty a hladiny oxidu uhličitého spôsobujú urýchľovanie tvorby toxínov.

Odborníci sa obávajú toho, že rýchle šírenie toxických húb môže vážne narušiť existujúce ekosystémy a zlikvidovať biotopy. Navyše, patogény sa môžu stať rezistentnými voči dostupnej liečbe. Okrem iného za to môže aj nadužívanie liekov v súčasnosti.

Vyvíjajú sa rýchlejšie ako človek

Strašidelné je, že huby sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie ako človek. To znamená, že čím viac týchto organizmov prichádza do kontaktu s antimykotikami, tým je pravdepodobnejšie, že sa objavia rezistentné superhuby. Problémom je aj využívanie chemikálií v poľnohospodárstve na ochranu plodín pred hubovými ochoreniami.

Odborníkov desí aj fakt, ako málo je svet húb preskúmaný. Odhaduje sa, že zatiaľ bolo identifikovaných menej ako 10 % z možného počtu 1,5 až 3,8 milióna druhov. Možno si to ani neuvedomujete, no huby a plesne sa môžu vyskytovať aj vo vašej domácnosti. Ak vás trápi nevysvetliteľný dlhotrvajúci kašeľ, zhoršenie príznakov astmy alebo pocit, že nemáte dostatok vzduchu, je čas poobzerať sa, či sa niekde neukrývajú toxické plesne.