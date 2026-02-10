Vážna chyba v obľúbenom obchode Slovákov: Z predaja sťahujú populárny produkt, môže byť nebezpečný

Ilustračná foto: Pexels

Roland Brožkovič
Spoločnosť garantuje vrátenie plnej sumy.

Spoločnosť IKEA varuje svojich zákazníkov pred nebezpečným produktom, ktorý sa donedávna predával v jej obchodoch. Upozornenie sa týka obľúbeného radu nástenných lámp NYMÅNE. Z dôvodu výrobnej chyby v izolácii vodičov hrozí pri ich používaní riziko úrazu elektrickým prúdom.

„Vyzývame všetkých zákazníkov, ktorí dotknuté nástenné lampy NYMÅNE vlastnia, aby ich prestali používať a kontaktovali IKEA, bude im vrátená plná suma, ktorú za tento výrobok zaplatili,“ informoval obchod v tlačovej správe. Tvrdí, že hoci výrobky prechádzajú prísnym testovaním, pri vybraných šaržiach došlo k zlyhaniu, ktoré predstavuje reálnu hrozbu. Konkrétne sa to týka týchto modelov:

  • NYMÅNE, nástenná lampa, biela, č. výrobku: 203.569.09
  • NYMÅNE, nástenná lampa, antracitová, č. výrobku: 504.152.24
  • NYMÅNE, nástenná lampa dvojitá, biela, č. výrobku: 204.286.47 

Ide o bielu a antracitovú nástennú lampu a tiež bielu dvojitú nástennú lampu. Výrobky s iným číslom dodávateľa alebo dátumom mimo tohto intervalu sú v poriadku. „Pred akoukoľvek manipuláciou s nástennou lampou treba najskôr vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky,“ dodáva obchod.

Foto: Ikea

Spoločnosť garantuje vrátenie plnej sumy, pričom zákazník nepotrebuje predložiť pokladničný blok. IKEA zároveň apeluje, aby ste o tejto situácii informovali aj svojich známych, ktorí mohli lampu dostať napríklad ako dar.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ruská dôchodkyňa povedala, aká je realita v ich obchodoch: Už tam 3 roky nebola, dôvod…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac