Vážna chyba v obľúbenom obchode Slovákov: Z predaja sťahujú populárny produkt, môže byť nebezpečný

Spoločnosť IKEA varuje svojich zákazníkov pred nebezpečným produktom, ktorý sa donedávna predával v jej obchodoch. Upozornenie sa týka obľúbeného radu nástenných lámp NYMÅNE. Z dôvodu výrobnej chyby v izolácii vodičov hrozí pri ich používaní riziko úrazu elektrickým prúdom.
„Vyzývame všetkých zákazníkov, ktorí dotknuté nástenné lampy NYMÅNE vlastnia, aby ich prestali používať a kontaktovali IKEA, bude im vrátená plná suma, ktorú za tento výrobok zaplatili,“ informoval obchod v tlačovej správe. Tvrdí, že hoci výrobky prechádzajú prísnym testovaním, pri vybraných šaržiach došlo k zlyhaniu, ktoré predstavuje reálnu hrozbu. Konkrétne sa to týka týchto modelov:
- NYMÅNE, nástenná lampa, biela, č. výrobku: 203.569.09
- NYMÅNE, nástenná lampa, antracitová, č. výrobku: 504.152.24
- NYMÅNE, nástenná lampa dvojitá, biela, č. výrobku: 204.286.47
Ide o bielu a antracitovú nástennú lampu a tiež bielu dvojitú nástennú lampu. Výrobky s iným číslom dodávateľa alebo dátumom mimo tohto intervalu sú v poriadku. „Pred akoukoľvek manipuláciou s nástennou lampou treba najskôr vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky,“ dodáva obchod.
Spoločnosť garantuje vrátenie plnej sumy, pričom zákazník nepotrebuje predložiť pokladničný blok. IKEA zároveň apeluje, aby ste o tejto situácii informovali aj svojich známych, ktorí mohli lampu dostať napríklad ako dar.
