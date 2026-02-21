Vážila 156 kíl a lekári jej nedávali šancu mať deti: Žena schudla polovicu svojej váhy a šokovala okolie

Chudnutie nie je jednoduché, obzvlášť keď s váhou zápasíte celý život. Mnohí sa tak uchýlia k drastickým diétam, ktoré nefungujú dlhodobo a potom sa ich boj zbytočne predlžuje. Svoje o tom vie aj 24-ročná Britka, ktorá sa konečne odhodlala na finálnu zmenu po tom, ako si vypočula slová lekárov o tom, že nebude môcť mať deti.
Sociálna pracovníčka Elliemay Sherwin z britského South Shields dokazuje, že kde je vôľa, tam je cesta. Lekári ju totiž natoľko vydesili tým, že pre svoju obezitu nebude môcť mať deti, že sa okamžite rozhodla rapídne schudnúť. Nešlo však len o pár kíl, ale Elliemay úspešne zhodila polovicu svojej váhy, píše Profimedia.
S váhou vraj bojovala už od detstva. „Vždy som bola veľká. Od mladosti som bola v miestnej podpornej skupine, ktorá pomáhala deťom s nadváhou,“ spomína Britka. Ako tínedžerka skúšala bláznivé diéty, ako napríklad jesť 500 kalórií denne a piť len tekutiny. Nič z toho pochopiteľne nezabralo – skôr naopak.
Vážila viac než 100 kíl
Došlo to dokonca tak ďaleko, že Elliemay vážila 156 kg a nosila veľkosť 52 (4XL). „Keď som bola hladná, prvá vec, po ktorej som siahla, bolo nezdravé jedlo. Ak som bola smädná, dala som si limonádu,“ priznáva mladá žena. V roku 2024 sa však jej svet zrútil vo chvíli, keď jej lekári oznámili krutú pravdu. „Keď mi povedali, že nemôžem mať deti, naozaj ma to vydesilo. Moje zdravie mi bralo šancu priviesť na svet časť seba. Cítila som sa, akoby mi niekto vzal zmysel byť ženou. Uvedomila som si, že sa musím zmeniť,“ hovorí otvorene.
Lekári jej zároveň diagnostikovali syndróm polycystických ovárií a endometriózu, ktorá spôsobuje intenzívnu bolesť, extrémnu únavu a silnú menštruáciu. Zúfalá Elliemay preto zistila, že spĺňa podmienky na operáciu v rámci verejného zdravotného poistenia, a v júli 2024 podstúpila žalúdočný bypass.
Odtiaľ schudla neuveriteľných 88 kg. Teraz váži len 66 kg a nosí veľkosť 34 (XS). „Teraz viem, čo moje telo lepšie zásobuje energiou a čo jesť, aby som bola dlhšie sýta,“ pochvaľuje si Elliemay. Radosť z úspechu jej kazilo len to, že jej zostali necelé 3 kg prebytočnej voľnej kože, ktorú, ako sama hovorí, „nenávidela“.
Pretože jej odstránenie verejné poistenie nepokrylo, odcestovala v decembri 2025 do Litvy, kde podstúpila rozsiahlu abdominoplastiku za 5 000 libier (približne 6 000 eur). Dnes je šťastne zamilovaná a plánuje budúcnosť s partnerom, 23-ročným Niallom, na ktorého by si podľa vlastných slov pred premenou „nikdy netrúfla“.
Konečne je šťastná a neupravuje si fotky
„Nedávno som podstúpila ultrazvuk a vďaka schudnutiu sa mi podarilo zvrátiť poškodenie vaječníkov, takže si môžem s partnerom založiť rodinu, keď na to budeme pripravení.“ Dodala tiež, že si obľúbila posilňovňu a cvičenie. „Našla som sebalásku, už to nie je tak, že nenávidím to, čo vidím v zrkadle. Už neplačem nad svojím vzhľadom a nemám úzkosť kvôli svojej váhe. Teraz rada chodím von a milujem fotenie. Absolútne milujem svoje ploché brucho a nikdy som si nemyslela, že sa ho dočkám,“ hovorí Britka.
Elliemay tiež priznala, že v minulosti bojovala aj s posadnutosťou úpravami fotiek: „Mala som naozaj nezdravú závislosť od úprav, vďaka ktorým som vyzerala štíhlejšia – robila som ich zle a bolo to vidieť, ale nevadilo mi to. Hlavné pre mňa bolo, že som na fotkách vyzerala chudšia,“ vracia sa v spomienkach mladá žena. „Teraz môžem s radosťou povedať, že som všetky tie aplikácie vymazala a už sa k nim nikdy nevrátim,“ uzatvára Elliemay.
