Valia sa na nás prvé snehové vločky: Zima klope na dvere, teploty na pár dní klesnú. Z víkendu budete mať hlavu v smútku

Ilustračná foto: Unsplash (Elin Melaas)

Nina Malovcová
Ochladenie už neobíde ani nížiny.

Jeseň sa tento víkend rozlúči s miernym počasím a prinesie chlad, vietor a sneh. Po pokojnom piatku sa cez naše územie presunie studený front, ktorý od severu privedie mrazivý vzduch. Prvé snehové vločky sa môžu objaviť už v sobotu popoludní a rána budú poriadne studené.

Podľa portálov iMeteo a Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa nad našou oblasťou ešte drží nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu. To však už čoskoro vystrieda tlaková níž, ktorá sa presunie z Pobaltia nad Bielorusko a do našej oblasti prinesie ochladenie, vietor a v horách aj sneh.

Piatok bude ešte ticho pred búrkou

Dnešný deň si pre nás pripravil pomerne pokojné jesenné počasie, ktoré bude len predzvesťou víkendovej zmeny. Na väčšine územia Slovenska bude oblačno až zamračené, miestami sa objavia aj slabé zrážky, najmä v Žilinskom kraji. Ráno a dopoludnia môžu vzniknúť hmly, ktoré sa miestami udržia aj dlhšie.

Denné teploty sa budú pohybovať od 12 do 17 °C, na Orave a pod Tatrami bude o niečo chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov sa očakávajú približne 3 °C. Vietor bude len slabý a väčšinou bezvýznamný, takže dnešok ponúkne ešte relatívne príjemnú jesennú atmosféru.

Sobota prinesie dážď, vietor a sneh na horách

Už v noci z piatka na sobotu sa situácia zmení. Nad Slovensko začne prenikať studený front, ktorý prinesie dážď, vietor a premenlivú oblačnosť. Počas sobotného rána sa môže miestami vytvoriť hmla, počas dňa sa na viacerých miestach, najmä na severe a východe krajiny, rozprší.

Foto: TASR/František Iván

Spočiatku pôjde o dažďové zrážky, no vo výškach nad 1400 metrov sa zmenia na sneh. Podvečer sa hranica sneženia zníži na približne 900 metrov, takže prvé vločky tejto jesene môžu padnúť aj v niektorých horských dedinách. Večer sa obloha začne vyjasňovať a zrážky postupne ustanú.

Najnižšia nočná teplota klesne na 9 až 4 °C, v údoliach miestami až na 2 °C. Cez deň sa teploty vyšplhajú na 11 až 16 °C, na severe len na 6 až 11 °C. Vietor sa postupne zosilní, pričom severozápadný vietor môže v nárazoch dosiahnuť až 50 kilometrov za hodinu.

Nedeľa prinesie slnko, no rána budú ľadové

Po upršanej sobote sa v nedeľu počasie zlepší, no prídu prvé poriadne mrazy. Stred tlakovej výše sa presunie cez Slovensko a prinesie jasnejšiu oblohu a pokojnejší vietor. Noc však bude poriadne studená. Teploty klesnú na 4 až -1 °C, v údoliach a na Záhorí až na –6 °C.

Foto: SITA/Martin Havran

Počas dňa bude jasno až polooblačno, len na severe sa môžu objaviť prechodné oblaky. Denné teploty dosiahnu 9 až 14 °C, na severe len okolo 6 °C. Vietor bude slabý a popoludní sa na juhozápade zmení na juhovýchodný.

Slovensko čaká víkend, ktorý už vonia zimou

Ochladenie, vietor a prvé vločky naznačia, že zima už nie je ďaleko. Po teplých jesenných dňoch príde zmena, ktorú pocíti celé Slovensko. Rána budú mrazivé, vzduch svieži a v horách sa objavia prvé biele vrcholky. Zatiaľ čo juh Európy sa pripravuje na búrky a výdatné dažde, Slovensko zažije pokojnejší, no chladný víkend. Taký, ktorý vonia prvým snehom a dáva najavo, že jeseň už pomaly odovzdáva vládu zime.

