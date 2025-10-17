Európski socialisti už majú dosť: Fico a jeho strane Smer-SD čelia definitívnemu vylúčeniu z ich radov, kongres sa začal

Kongres socialistov v Amsterdame sa začal, rozhodovať sa bude o Ficovom Smere-SD.

V holandskom hlavnom meste Amsterdam sa vo štvrtok začal kongres Strany európskych socialistov (PES), počas ktorého sa podľa očakávaní rozhodne o vylúčení slovenskej vládnej strany Smer-SD premiéra Roberta Fica, informovala agentúra ANSA. Socialisti si budú okrem toho v piatok voliť aj nové vedenie – jediným kandidátom je súčasný predseda Stefan Löfven, píše TASR podľa správy stanice Euronews.

Predsedníctvo socialistov rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru a asociovaného členstva strany Hlas-SD ešte v októbri 2023 pre odklon od hodnôt PES a vytvorenie vládnej koalície so Slovenskou národnou stranou (SNS). Portál Euractiv nedávno priniesol informáciu, že PES na kongrese v Amsterdame v októbri zo svojich štruktúr Smer-SD natrvalo vylúči. Členstvo Hlasu-SD podľa jedného zo zdrojov ostane naďalej len pozastavené.

Smer hľadá nové politické smerovanie

Talianska agentúra v tejto súvislosti vo štvrtok citovala chorvátskeho europoslanca Tonina Piculu, ktorý potvrdil, že na piatkovom programe zjazdu PES je „definitívne vylúčenie Ficovej strany“. „Verím, že toto je odkaz pre všetkých autokratov,“ povedal novinárom v Bruseli.

Nedávny pracovný snem Smeru-SD vzal na vedomie informáciu o návrhu vylúčiť ho z radov PES, ktorý označil za výsledok postupného vzďaľovania sa, a súčasne poveril svojich europoslancov, aby rokovali o ich začlenení do inej existujúcej alebo novovznikajúcej frakcie.

Foto: TASR – Michal Svítok

Hlavnou témou diskusií počas kongresu v Amsterdame, na ktorom sa zúčastní napríklad španielsky premiér Pedro Sánchez, predseda Európskej rady António Costa či líder holandskej opozičnej Ľavicovej aliancie Frans Timmermans, bude podľa Euronews autonómia Európy voči USA v oblasti bezpečnosti, obrany a obchodu.

Rokovania o obrane sa podľa portálu uskutočnia v čase napätia medzi Sánchezom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý Španielsku tento týždeň opäť vyčítal, že sa nezaviazalo zvýšiť svoje obranné výdavky na päť percent HDP podobne ako ostatné členské štáty NATO, a pohrozil mu uvalením ciel.

Téma Gazy rozdeľuje socialistov

Socialisti si v piatok zvolia aj svojho nového predsedu. Jediným kandidátom je terajší predseda PES a bývalý švédsky premiér Stefan Löfven. Zdroje Euronews tvrdia, že Löfven už požiadal súčasného generálneho tajomníka socialistov Giacoma Filibecka, aby vo svojej funkcii pokračoval. Na kongrese sa takisto očakáva potvrdenie súčasných podpredsedov strany.

Ďalšou otázkou, ktorou sa budú socialisti zaoberať, je ich prístup k prímeriu v Pásme Gazy. Počas vojny stáli socialistickí europoslanci a lídri podľa Euronews v čele európskej kritiky Izraela za jeho konanie v Gaze, presadzovali sankcie EÚ a požadovali pozastavenie asociačnej dohody. Väčšina z nich označila konanie Izraela za „genocídu“. Teraz, keď vojna skončila, musí PES túto stratégiu prehodnotiť, napísal portál.

Diskusie sa tiež budú zameriavať na stratégiu politickej skupiny Socialisti a demokrati (S&D) v Európskom parlamente, kde podľa zdrojov čelí „silnému tlaku“ zo strany Európskej ľudovej strany (EPP) na zrušenie Európskej zelenej dohody (tzv. Green Deal). Hovoriť budú aj o vzostupe krajne pravicových strán v Európe.

