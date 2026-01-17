V týchto obchodoch by ste nakupovať nechceli: Hygienici našli plesnivé steny či jedlo po záruke. Rozdali pokuty

Foto: ŠVPS SR

Roland Brožkovič
TASR
Nedostatky boli zistené pri 145 kontrolách.

Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonali v uplynulom decembri 2326 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradnú kontrolu uskutočnili u 821 právnych subjektov a 1237 prevádzok.

Nedostatky boli zistené pri 145 kontrolách, celkovo išlo o 563 pochybení. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. „Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v hygiene budov a prevádzky, v osobnej hygiene a v označovaní,“ priblížila v správe ŠVPS.

Vysoké pokuty

„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 62 blokových pokút v celkovej výške 2670 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 112 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 154 500 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 15 000 eur,“ dodala veterinárna správa.

