Zlá správa pre slovenských zamestnancov: Firmy očakávajú prepúšťanie, týka sa to najmä jedného sektora

Ilustračná foto: Unsplash/Pexels

Martin Cucík
TASR
Slovensko nezažíva najlepšie časy.

Až 29 % zamestnávateľov na Slovensku očakáva v nasledujúcom období pokles počtu svojich zamestnancov. Zvyšovanie ich počtu očakáva iba 25 % firiem.

Čistý index trhu práce na Slovensku, ktorý vyjadruje rozdiel medzi podielom zamestnávateľov plánujúcich zvyšovať počet zamestnancov a podielom tých, ktorí počítajú s jeho znižovaním, tak dosahuje záporné hodnoty. Vyplýva to z prieskumu ManpowerGroup Employment Outlook Survey pre 1. štvrťrok 2026, ktorý oslovil v októbri 2025 celkovo 39 063 zamestnávateľov v 41 krajinách.

Prepad štvrťročne aj medziročne

Po sezónnom očistení má na Slovensku index trhu práce hodnotu -3 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom index klesol o 17 bodov a medziročne o 19 bodov. Najvyšší regionálny index je na západnom Slovensku (5 %), najnižší v Bratislave (-7 %). Na strednom Slovensku je na úrovni -5 % a na východnom Slovensku -2 %.

Ilustračná foto: TASR – Jaroslav Novák

Najvyšší výhľad zamestnanosti spomedzi odvetví má sektor stavebníctva a nehnuteľností na úrovni 23 %, čo predstavuje medziročný nárast o tri percentá a kvartálny nárast o osem percent. Ďalšie nové pracovné príležitosti očakávajú firmy v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb a cestovného ruchu (18 %).

Naopak, výhľad vo výrobe je podľa prieskumu na úrovni -5 bodov, pričom ide o najnižšiu hodnotu za posledných päť rokov.

Situácia vraj vyžaduje reakciu

Slovenský trh práce čelí veľkej výzve, keďže index zamestnanosti klesol po piatich rokoch na svoje minimum. Tento stav si vyžaduje aktívnu reakciu,“ uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz.

Prieskum porovnáva výsledky aj globálne. Celosvetovo majú najsilnejšie náborové plány zamestnávatelia v Brazílii (54 %), Indii (52 %) a v Spojených arabských emirátoch (46 %). Najslabšie vyhliadky sa podľa prieskumu očakávajú na Slovensku (-3 %), v Rumunsku (0 %) a v Hongkongu (1 %).

