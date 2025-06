Herečka zo Sľubu sa ukázala tak, ako ju diváci nepoznajú. Kedysi dokonca súťažila v SuperStar, z jej hlasu odpadnete

Ona je dobrá, on zlý. Tento protiklad zažíva seriálová Radka, ktorá sa ocitla v náručí manipulátora a príslušníka verejnej bezpečnosti Milana Roháča. A zatiaľ čo sa ona od neho nechystá odísť, zrejme inak by to vyriešila mladá herečka, ktorá ju stvárňuje. Sympatická brunetka totiž v rannej relácii priznala, že si život s takým človekom nevie predstaviť. A hoci sa dostáva do povedomia verejnosti vďaka herectvu, málokto vie, že má talent ešte aj na niečo iné.

Vychádzajúca hviezda Dorota Tóthová prijala pozvanie do Telerána, v ktorej ju zvedaví moderátori vyspovedali na tému jej seriálovej postavy v Sľube a pýtali sa aj na štúdium a umelecké aktivity. Momentálne ju diváci registrujú v spomínanom seriáli, kde hrá milú a dobrú Radku, ktorá je partnerkou arogantného policajta, čoho sa výborne zhostil Peter Nádasdi. Ako herečka priznala, nerozumie tomu, ako môže žena v takom vzťahu zotrvať.

„Ak mám povedať pravdu, v mojom reálnom živote jej nerozumiem, pretože si neviem úplne predstaviť žiť v takom prostredí a s takým človekom. Ale dokážem si predstaviť, že sú takíto chlapi, ktorí sú manipulátori a vedia dostať ženu tam, kde chcú a myslia si, že to, čo sa deje, je v poriadku,“ povedala Dorota, ktorá prekvapila jednou zaujímavou vecou.

Z poroty nebola v strese

Prezradila, že študuje v Nemecku jazz. „Jazzu som sa nevenovala, ale tak nejak ma ten život k tomu priniesol. Študovala som na konzervátoriu v Prahe muzikál a tam som sa trošku zoznámila s herectvom, tancom a spevom a potom som dostala možnosť ísť do Drážďan študovať jazz. Veľmi ma to baví,“ neskrývala svoje nadšenie tmavovláska, ktorá v Teleráne predviedla svoj ďalší talent a zároveň vášeň.

Hoci hviezdi v Sľube a objavila sa aj v seriáloch Červené pásky a Svätý Max, má tiež zlato v hrdle. Dorotu mohli vidieť diváci na televíznych obrazovkách v speváckej súťaži SuperStar, kde ukázala svoje spevácke umenie. A kým mnoho iných súťažiacich malo trému a stres z poroty, a rozklepali sa im kolená hlavne z nekompromisného Paľa Haberu, jej to nerobilo problém.

„S Mariánom Čekovským som sa poznala už z nejakých koncertov a akcií, takže som sa naňho skôr tešila, že sa uvidíme a pred ostatnými som mala taký prirodzený rešpekt. Nejaký obrovský stres to nebol,“ priznala Dorota, že sa poroty nebála. Je dosť možné, že tu máme nielen vychádzajúcu hereckú hviezdu, ale aj speváčku, ktorá sa netají svojimi plánmi. Ako prezradila moderátorom v relácii, chce sa venovať naplno hudbe i herectvu. Dokonca jej to umožňuje aj škola, kde ju učitelia podporujú v pôsobení v umeleckej brandži.