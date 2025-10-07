V Rusku sa deje niečo zvláštne: Prominentní ľudia často vypadávajú z okien, teraz sa to stalo vydavateľovi novín Pravda

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Predtým sa v Rusku udialo ďalších približne 10 až 15 oficiálne známych podobných prípadov.

Ruská polícia vyšetruje smrť najnovšej prominentnej osobnosti, ktorá spadla z okna. Ako referuje web Daily Mail, šéf vydavateľstva Pravda, 87-ročný Viačeslav Leontiev, sa zrútil z výšky 21 metrov zo svojho domu v západnej časti Moskvy.

Kedysi mal na starosti slávne sovietske noviny Pravda – hlavný orgán vládnucej Komunistickej strany – a v tejto funkcii zotrval aj dlho po rozpade ZSSR v roku 1991. Leontieva považovali za osobu, ktorá bola oboznámená s tajným majetkom strany. Vydavateľ zomrel v sobotu večer a polícia vyšetruje, či išlo o nehodu, samovraždu alebo nekalú hru.

Zvláštna smrť

Exilový novinár Andrej Malgin o „zvláštnej smrti“ napísal: „Pády okien pokračujú…“ Leontiev vypadol z okna. Našli ho neďaleko jeho domu na ulici Molodogvardejskaja, kde býval. Malgin, ktorý ho poznal, naznačil, že mohol byť tajne bohatý: „Pôsobil dojmom akéhosi utajeného milionár. Vedel veľa o „peniazoch strany“ – vydavateľstvo Pravda bolo najziskovejším podnikom v obchodnom impériu Ústredného výboru KSSS (Komunistickej strany Sovietskeho zväzu).“

Nepotvrdené správy uvádzali, že Leontiev mal zdravotné problémy. Rusko zažilo počas vojny na Ukrajine a bezprostredne pred ňou sériu úmrtí vedúcich manažérov veľkých spoločností. Minulý mesiac bolo telo bývalého šéfa dopravy v Petrohrade Alexandra Fedotova nájdené pred päťhviezdičkovým hotelom Skypoint Luxe, bývalým hotelom Sheraton, na moskovskom medzinárodnom letisku Šeremetievo.

Podľa správ bol na služobnej ceste v izbe na „vyššom poschodí“ hotela. Predtým sa v Rusku udialo ďalších približne 10 až 15 oficiálne známych podobných prípadov.

