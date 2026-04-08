V rokline pri Vyšnom Kubíne našli telo: Záchranári už človeku nedokázali pomôcť, prípad rieši polícia

V rokline vo Vyšnokubínskych skalách pri obci Vyšný Kubín v okrese Dolný Kubín našli v utorok (7. 4.) telo osoby bez známok života. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na miesto udalosti sa príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Dolnom Kubíne dostali pomocou štvorkolky. „Po príchode rýchlej lekárskej pomoci lekár konštatoval smrť osoby,“ spresnili hasiči. Následne osobu vytiahli z rokliny a transportovali ju na miesto, kde si telo prevzali príslušníci Policajného zboru.
