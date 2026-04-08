Fico išiel pred tréningom sledovať východ slnka na Slavín: Ľudí pozýva na podujatie, bude mať príhovor

Predseda vlády SR Robert Fico si v stredu 8. apríla o 15.00 h pri pamätníku Slavín v Bratislave pripomenie 81. výročie oslobodenia Bratislavy položením venca k vojnovému pamätníku Slavín. Počas podujatia vystúpi s príhovorom.
Dnes ráno nahral video na Slavíne, ako sám povedal, „pred pravidelným ranným tréningom“. Povedal, že nás čaká nádherný mierový deň, čo považujeme za samozrejmosť. Ako ale odkázal aj v popise videa, „to, že žijeme v mieri, nie je samozrejmosť“. Mier má dnes podľa Fica obrovský význam.
Premiér dodal, že toho v noci veľa nenaspal, pretože sledoval svetové agentúry. Čakal, ako sa vyvinie situácia na Blízkom východe. Za dvojtýždňové prímerie je rád a dúfa, že sa „horúce hlavy trochu schladia“. Verejnosť pozval na Slavín o tretej hodine.
