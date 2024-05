V priebehu troch mesiacov sa do Líbye presunuli tisícky ruských vojakov: Sú tam neoficiálne a čakajú na rozkazy

Líbya je od roku 2011, prakticky od smrti vodcu Muammara al-Kaddáfího, postihnutá občianskou vojnou. Do konfliktu v krajine bohatej na ropu, ale i do ovplyvnenia situácie na Blízkom východe a severe Afriky sa zapojili Rusko, USA a napríklad aj Turecko.

Aktuálne to podľa spoločného, vyšetrovanie nezávislého portálu Verstka a projektu All Eyes on Wagner vyzerá tak, že prítomnosť Rusov sa v Líbyi v posledných troch mesiacoch posilňuje.

Neoficiálna operácia

Kremeľ sem, i do okolitého regiónu, za ten čas poslal vojenské vybavenie a jednotky regulárnej armády. Má ísť o žoldnierov a regrútov z afrických operácií žoldnierskej skupiny Wagner, píše denník Sme.

Vojenská technika a vojaci sú zhromažďovaní na východe Líbye, v regióne, ktorý ovláda Chalífa Haftar, vojenský veliteľ a vodca Líbyjskej národnej armády (LNA) a spojenec Putina. Západ krajiny, vrátane mesta Tripolis, je pod správou vlády národnej dohody.

Vyšetrovanie ukázalo, že za posledné dva týždne prišlo do Líbye minimálne 1 800 ruských vojakov. Časť z nich prešla ďalej do Nigeru, zvyšok zostal v krajine a čaká na rozkazy.

Podľa slov jedného z vojakov sa on a stovky ďalších zo špeciálnych síl presunuli z Ukrajiny. Tisícky bojovníkov, okrem profesionálnych vojakov aj žoldnierov z afrických operácií skupiny Wagner, sú tu neoficiálne.