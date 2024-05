Igor Matovič odcestoval na Ukrajinu: Pred radnicou v Kyjeve rozprestrel transparent, ľuďom aj EÚ posiela silný odkaz

Predseda niekdajšieho hnutia Oľano a súčasného Slovensko Igor Matovič odcestoval na Ukrajinu. Pre Slovensko nahral niekoľko videí, jedno priamo z cintorína, kde ležia stovky obetí vojny Ruska proti Ukrajine.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Putin je vrah,“ odkazuje. Ľudia by na to podľa jeho slov nemali zabúdať. Priamo vyzýva tých, ktorí obdivujú Putina, aby si položili otázku, či je v súlade s kresťanským učením Ježiša Krista podporovať vraha.

Igor Matovič sa pred viac ako hodinou prihlásil aj z Kyjeva, ako sám tvrdí, „z miesta, o ktorom niektorí slovenskí politici tvrdia, že tu nie je žiadna vojna“.

Silný odkaz na Slovensko

„O dva týždne sú eurovoľby a celá Európa bude rozhodovať o tom, či si do Europarlamentu zvolí Putinových kolaborantov, alebo ľudí, ktorým na Ukrajine, ale aj na demokratickom a slobodnom živote v Európskej únii, záleží,“ hovorí a dodáva, že ak Európska únia nezačne Ukrajine pomáhať viac, aby sa mohla brániť pred „novodobým Hitlerom Putinom“, všetci na to doplatíme.

Nakoniec sa podľa neho môže osudnou stať neochota krajín pomôcť napadnutej Ukrajine a peniaze, ktoré teraz ušetríme, napokon aj tak budeme musieť investovať do vlastnej ochrany. Okrem toho nás to bude, ako ďalej hovorí, stáť aj životy našich vojakov, ktorí budú musieť ísť do vojny. „Putin sa na hraniciach s Ukrajinou určite nezastaví.“

Pred radnicou v Kyjeve, v ktorej sídli primátor Vitalij Kličko, stoja ľudia z Ukrajiny, i Roman Mikulec alebo Ľubomír Galko, držiaci transparent, ktorý meria niekoľko desiatok metrov. Na ňom zdieľajú odkaz, ktorý majú zároveň na tričku:

„EÚ, zobuď sa! Pomôž Ukrajine brániť životy teraz… lebo o niekoľko rokov zaplatíš výrazne viac za to, že budeš brániť životy občanov Európskej únie.“

„Ukrajina je vďačná Európskej únii za pomoc, za každé slovo podpory i za humanitárnu pomoc. Free Ukrajine. Support Ukraine,“ povedala jedna zo žien držiacich transparent.

Galko ľuďom i politikom odkázal, že teraz nastala tá správna chvíľa ukázať, že jednota a súdržnosť je to, čo dokáže zvíťaziť nad akýmkoľvek agresorom. „Teraz je tá chvíľa zatriasť Európskou úniou tak, aby sme vybojovali slobodu pre Ukrajinu. Pretože sloboda pre ukrajinské deti je aj sloboda pre naše deti.“