V Prešove sa narodil výnimočný novorodenec: Lekári neverili vlastným očiam, patrí k najväčším na Slovensku

Na oddelení gynekológie a pôrodníctva Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa v uplynulých dňoch narodil výnimočne veľký novorodenec. Chlapček Martin prišiel na svet v stredu 4. marca o 14:40 v monobloku nemocnice s pôrodnou hmotnosťou 6 060 gramov a dĺžkou 55 centimetrov.
Podľa dostupných štatistík ide o druhého najväčšieho novorodenca narodeného na Slovensku. Ako informovala Daniela Troligová z oddelenia komunikácie a marketingu FNsP Prešov, pôrod prebehol spontánne a bez komplikácií. Viedol ho skúsený pôrodník Jozef Ferkanin, ktorý vyzdvihol hladký priebeh pôrodu.
Lekár vyzdvihol statočný prístup rodičky
„Stretnúť sa v praxi s bábätkom, ktoré váži viac ako šesť kilogramov, je pre nás všetkých vzácny okamih. Pri takýchto pôrodoch je kľúčová trpezlivosť a odborná spolupráca lekárov a pôrodných asistentiek, ako aj statočný prístup rodičky. Som rád, že mamka aj malý Martinko sú v úplnom poriadku a zvládli to fantasticky,“ uviedol Ferkanin.
