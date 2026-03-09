Držala psa bez jedla a vody: Žena čelí obvineniu z týrania šteňaťa, malo byť vystavené utrpeniu

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
Prípad z okresu Levice vyšetruje enviropolícia.

Vyšetrovateľ enviropolície obvinil 30-ročnú ženu zo Žiaru nad Hronom z prečinu týrania zvierat. Podľa polície mala počas minulého roka zanedbávať starostlivosť o niekoľkomesačného psa, ktorého chovala v nevhodných podmienkach.

O prípade informovala polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti Facebook. Podľa zverejnených informácií ženu obvinil vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru.

Podľa polície psa držala v nevhodných podmienkach

K skutku malo dochádzať počas roka 2025 v obci Lok v okrese Levice. Vyšetrovateľ tvrdí, že obvinená mala dlhodobo obmedzovať výživu a napájanie niekoľkomesačného psa a chovať ho v nevyhovujúcich podmienkach. Takéto konanie malo podľa zistení polície viesť k poškodeniu zdravotného stavu zvieraťa. Pes mal byť výrazne podvyživený a vystavený utrpeniu.

Hrozí jej trest odňatia slobody

V prípade dokázania viny hrozí obvinenej trest odňatia slobody od šiestich mesiacov do troch rokov. Polícia zároveň upozorňuje, že akékoľvek konanie vedúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je porušením zákona o veterinárnej starostlivosti a môže byť trestne stíhané.

