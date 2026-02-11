V práci nastanú od apríla zmeny: Na tieto dni už nemusíte míňať dovolenku, pozrite si prehľad

Rodičia môžu počas prázdnin požiadať o ošetrovné, od apríla sa zároveň rozšíri okruh osôb s nárokom na dávku.

Zatvorená škôlka či škola nemusí hneď automaticky znamenať povolanie starých rodičov do služby. Prázdniny môžete so svojimi maloletými deťmi stráviť aj vy. Ako totiž pripomína Sociálna poisťovňa, rodičia majú nárok na dávku ošetrovné aj počas školských prázdnin, no len v presne stanovených prípadoch.

Ako uvádza Sociálna poisťovňa, nárok vzniká vtedy, ak sa rodič osobne a celodenne stará o dieťa z dôvodu jeho choroby, pričom v takom prípade vystavuje tlačivo Žiadosť o ošetrovné pediater a následne ho podpisuje poistenec a potvrdzuje zamestnávateľ, ak ide o zamestnanca. Rovnako však nárok vzniká aj v prípade, že predškolské zariadenie bolo počas obdobia školských prázdnin uzatvorené rozhodnutím príslušných orgánov, napríklad zriaďovateľom.

Kedy vzniká nárok počas prázdnin

Ak je materská škola alebo iné predškolské zariadenie zatvorené rozhodnutím príslušného orgánu, rodič si môže uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb. V takom prípade je potrebné vyplniť príslušné tlačivo zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Dôležité je, že počas jedného uzatvorenia škôlky, napríklad počas konkrétnych prázdnin, si môže rodič uplatniť nárok na ošetrovné iba raz.

Žiadosť je možné podať aj elektronicky

Sociálna poisťovňa pripomína, že žiadosť je možné podať elektronicky bez návštevy pobočky prostredníctvom formulára na portáli verejnej správy. K nemu je potrebné priložiť potvrdený dokument o uzavretí zariadenia, ktorý musí byť potvrdený materskou školou a v prípade zamestnanca aj zamestnávateľom. „Poznáte niekoho, pre koho môže byť táto informácia užitočná? Pomôžte nám šírením tohto statusu dostať túto správu aj k ďalším používateľom,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Od apríla sa rozšíri okruh osôb s nárokom

Ako sme vás už informovali, od 1. apríla tohto roka sa zároveň rozšíri okruh osôb, ktoré budú mať nárok na krátkodobé aj dlhodobé ošetrovné. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Doteraz si mohli osvojené deti uplatniť ošetrovné len pri ošetrovaní svojho chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela či manželky. Po novom sa okruh rozširuje aj o chorú manželku alebo manžela rodiča či osvojiteľa, ako aj o chorých osvojiteľov, teda nevlastných rodičov a ich príbuzných.

„Novým okruhom osôb, ktorý bude môcť čerpať ošetrovné, budú poistenci, ktorí sa budú starať o chorého manžela alebo manželku rodiča alebo osvojiteľa. V praxi pôjde o prípady, keď ochorie manžel či manželka rodiča poistenca, teda takzvaný otčim alebo macocha poistenca,“ vysvetlila Sociálna poisťovňa. V praxi sa podľa poisťovne nič zásadné nemení, keďže osvojiteľ má voči osvojencovi postavenie rodiča a po osvojení je zapísaný v rodnom liste dieťaťa ako rodič.

Zjednoduší sa aj striedanie pri dlhodobom ošetrovaní

Novela zároveň zjednoduší postup pri striedaní členov rodiny počas dlhodobého ošetrovania chorého člena rodiny. Doteraz musel pri 90-dňovej dávke ošetrovné lekár ukončiť poskytovanie ošetrovania prvému poistencovi a následne ho potvrdiť ďalšiemu. Striedanie bolo možné najskôr po uplynutí 30 dní.

Po novom už striedanie poistencov nebude potvrdzovať lekár. Poistenci sa budú môcť vystriedať po 30 dňoch ošetrovania prostredníctvom elektronického formulára. Poistenec, ktorý aktuálne ošetruje chorú osobu, bude musieť udeliť súhlas s ukončením ošetrovania elektronicky a následne bude môcť starostlivosť prevziať ďalší člen rodiny.

„Pri 90-dňovej dávke ošetrovné sa poistenci pri starostlivosti o chorého budú môcť po 30 dňoch vystriedať prostredníctvom elektronického formulára, nebudú už musieť navštevovať a o potvrdenia k dávke žiadať ošetrujúceho lekára chorého,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

