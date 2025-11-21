Slovákov o pár dní čaká veľkolepé otváranie nového reťazca. Počas prvého dňa sľubuje 1 000 cheeseburgerov zadarmo

Nový gastrohráč na slovenskom trhu smeruje s prvou pobočkou na východ našej krajiny. Návštevníkov teraz láka na veľkolepú "otváračku".

Ešte počas októbra sme vás informovali o tom, že na Slovensko mieri nový fastfoodový hráč z Maďarska. Simon’s Burger je u našich južných susedov najrýchlejšie rastúcou sieťou v tomto segmente a s ambicióznym konceptom sa teraz chce presadiť aj v zahraničí. 

Práve Slovensko sa stane prvou zastávkou gastroreťazca mimo Maďarska – Simon’s Burger zakotví v Košiciach s otvorením 29. novembra v tamojšom nákupnom centre OC Optima. Krátko nato sa dočká aj rakúsky Parndorf.

Veľkolepé otvorenie

Ako teraz sieť rýchleho občerstvenia informuje na svojich sociálnych sieťach, košická otváračka láka na veľkolepý program a odmeňovanie prvých zákazníkov. Podľa prezentovaných informácií má ísť o najväčšie otváranie pobočky v histórii firmy a ako sa zdá, fastfood očakáva aj kempovanie nadšencov, ktorí sa budú chcieť do prevádzky pozrieť ako prví.

Okrem toho Simon’s Burger uvádza, že na podujatí zadarmo rozdá až 1 000 cheeseburgerov pre všetkých ľudí, ktorí sa rozhodnú prvú slovenskú pobočku navštíviť.

Navyše, spoločnosť si pripravila aj druhú lákavú akciu. „Z prvých 100 hostí, vyžrebujeme 3 šťastlivcov, ktorí môžu jeden rok, raz týždenne jesť zadarmo v Košickom Simon’s Burgeri,“ píše sa ďalej v príspevku.

Ako sa teda zdá, mladá maďarská sieť to s expanziou myslí vážne a event v Košiciach dozaista strhne pozornosť hlavnej konkurencie.

Všetko začalo po pandémii

Na rozdiel od iných etablovaných veľkých hráčov v segmente prevádzok rýchleho občerstvenia nie je Simon’s Burger dlhoročná sieť, ale pomerne nový koncept. Ten sa naplno rozbehol po pandémii covidu a stojí za ním Tóth Simon spolu s bratom – od ich mena je teda odvodený aj samotný názov Simon’s Burger.

Zakladateľa inšpirovali rôzni franšízoví podnikatelia v dobe, keď cestoval po západnom pobreží USA. Z Ameriky si doniesol aj víziu robiť takzvaný smash burger, na ktorom sa rozhodol postaviť koncept vo svojej domovskej krajine.

Celá myšlienka fungovania je pri značke Simon’s Burger postavená na jednoduchosti, čo jasne prezentuje jej zakladateľ od samého začiatku. Zaujímavosťou je, že v ponuke má sieť rýchleho občerstvenia iba jeden druh burgera s dvojitou porciou mäsa, so syrom a s tajnou omáčkou, ktorú si otestovali a vyvinuli práve majitelia.

Aktuálnu sieť podľa oficiálnej webovej stránky tvorí 19 stálych prevádzok a jedna sezónna. Už čoskoro sa počíta s otvorením ďalších piatich maďarských pobočiek a ako sme spomenuli, aj dvoch zahraničných (Košice a Parndorf, pozn. red.). Kým v začiatkoch fastfood fungoval výhradne pod vlastníckou taktovkou zakladateľov, v súčasnosti je už otvorený tiež franšízový model, ktorý využívajú najpopulárnejšie svetové spoločnosti.

