V noci došlo k veľkému zemetraseniu, hlásia stovky mŕtvych: Záchranári robia, čo sa dá, no obávajú sa najhoršieho

Roland Brožkovič
TASR
Úrady informujú o stovkách zranených prevážaných do nemocníc.

Pondelkové zemetrasenie s magnitúdou 6,0 na východe Afganistanu v blízkosti hraníc s Pakistanom si vyžiadalo podľa prvotných informácií štátnej tlačovej agentúry Bachtar spravovanej hnutím Taliban najmenej 250 mŕtvych a 500 zranených, píše TASR na základe správ agentúr DPA a Reuters.

„Počet obetí a zranených je vysoký, ale keďže je oblasť ťažko prístupná, naše tímy sú stále na mieste,“ uviedol hovorca afganského ministerstva zdravotníctva. Provinčné úrady informujú o stovkách zranených prevážaných do nemocníc, pričom ich počet sa pravdepodobne bude ešte zvyšovať, nakoľko v odľahlých oblastiach nie je dostatočne rozvinutá infraštruktúra.

Cítili to na 300 km

Zemetrasenie s epicentrom v hĺbke približne osem až desať kilometrov podľa USGS udrelo 27 kilometrov severovýchodne od mesta Džalálábád v provincii Nangarhár o 23.47 h miestneho času (21.17 h SELČ). Silno zasiahnutá bola aj susedná provincia Kúnar.
Spravodajcovia agentúry AFP tvrdia, že otrasy po dobu niekoľkých sekúnd pocítili ľudia od afganského Kábulu až po pakistanské hlavné mesto Islamabad vzdialené viac ako 300 kilometrov od epicentra zemetrasenia.

Afganistan často postihujú zemetrasenia, a to najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretáva Eurázijská a Indická tektonická doska. Séria otrasov na západe krajiny si vlani vyžiadala viac ako tisíc životov. Provinciu Nangarhár v noci na sobotu zasiahli aj povodne, pri ktorých zahynulo najmenej päť ľudí.

