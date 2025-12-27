V našich domovoch číha nebezpečenstvo, ktoré môže ohroziť zdravie: Skontrolujte si tieto miesta

Mrazivé mesiace dávajú zabrať nielen vykurovacím systémom, ale aj obvodovým konštrukciám domov. Studené povrchy, zvýšená vlhkosť v interiéri a netesniace okná alebo dvere spôsobujú kondenzáciu a podporujú vznik plesní. Podľa zdravotníckych štatistík je vlhké bývanie v Európe jedným z hlavných faktorov zhoršujúceho sa respiračného zdravia, najmä u citlivých skupín obyvateľstva.
Odborníci upozorňujú, že pleseň nie je len estetickým problémom, ale priamym zdravotným rizikom. „Každá viditeľná pleseň na ostení okna alebo v rohoch nie je len estetický problém. U citlivých osôb môže zhoršovať alergie, astmu aj chronický kašeľ,“ pripomína Petr Přichystal zo spoločnosti Lomax.
Európska komisia uvádza, že v roku 2020 žilo takmer 15 percent obyvateľov EÚ v príbytkoch, ktoré mali problémy so zatekaním, vlhkosťou alebo plesňou v okolí okien a konštrukcií. Práve zima podľa odborníkov preverí nielen energetickú efektívnosť, ale aj hygienický štandard domácnosti. Kvalitné okná, dvere a tienenie už preto nepredstavujú luxus, ale základný prvok ochrany zdravia a majetku.
Vlhkosť vzniká bežnými činnosťami v domácnosti – varením, sprchovaním, sušením bielizne či dýchaním. V zateplených domoch sa v zime hromadí v interiéri a pri kontakte s chladnými povrchmi kondenzuje. Typickými miestami sú okná, hliníkové prahy či kovové prvky dverí. „Zamrznuté okno nie je len nepríjemnosť pri rannom vetraní. Je to signál, že konštrukcia pracuje mimo komfortnej zóny – a že vlhkosť hľadá cestu do materiálu,“ upozorňuje Přichystal.
Problémy spôsobuje najmä kombinácia zvýšenej vlhkosti v miestnosti a zlého odvodu kondenzátu. Medzi bežné scenáre patrí ľad na spodnej hrane rámu, primrznuté tesnenie alebo krídlo balkónových dverí, ktoré sa nedá otvoriť. Odborník odporúča vetrať krátko, ale intenzívne, obmedziť sušenie bielizne v obytných miestnostiach a pravidelne kontrolovať vlhkosť vlhkomerom.
Vyskúšajte toto
„Bez odbornej pomoci je možné zvládnuť niekoľko činností – skontrolovať a vyčistiť odtokové kanáliky, utrieť kondenzát z rámov a sledovať vlhkosť v interiéri. Ak však okná pravidelne zamŕzajú, deformuje sa rám alebo zlyháva kovanie, je čas osloviť odborný servis,“ radí Přichystal. Pri moderných oknách často postačí nastavenie a doplnenie tesnenia.
Nie všetky problémy si vyžadujú výmenu okien, no niektoré signály by majitelia domov nemali ignorovať. Ide napríklad o trvalé rosenie medzi sklami, odlupovanie povrchov rámu, plesne napriek správnemu vetraniu, prievan pri zatvorenom okne alebo citeľné premŕzanie dverí. „Ak v zime cítite vyžarovanie chladu z okna na vzdialenosť pol metra a radiátory pod ním idú naplno, je to jasný signál, že výplň už energeticky nestačí,“ vysvetľuje Přichystal.
Podľa odborníka sa pri starších typoch okien s jednoduchým alebo dvojitým sklom často oplatí investovať do izolačných trojskiel s kvalitnými rámami. Správne navrhnuté výplne obmedzujú tepelné mosty, znižujú riziko kondenzácie a tým aj rastu plesní.
Zmeny klímy a rastúci tlak na energetickú efektivitu budov zvyšujú aj nároky na kvalitu ich obálky. Európska agentúra pre životné prostredie spája stavebné poruchy a vlhkosť nielen s vyššími nákladmi na energie, ale aj so zhoršením zdravia. „Ideálne je raz ročne vizuálne skontrolovať okná aj dvere, a raz za dva až tri roky zabezpečiť odborné nastavenie, premazanie kovania a kontrolu tesnenia. Dlhodobo tým predídete nákladným opravám a chránite svoje zdravie aj domov,“ uzatvára Přichystal.
Nahlásiť chybu v článku