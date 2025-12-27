Bizarný trik vám pomôže zbaviť sa všetkých zbytočností v domácnosti: Je jednoduchý, rýchly a hlavne účinný

S koncom roka a začiatkom toho nového sa do našich životov zvykne nenápadne vkradnúť potreba zmeny a s pohľadom na našu domácnosť môžeme nadobudnúť pocit, že niečo by tu chcelo upratať. No akýkoľvek náš pokus o upratanie sa často zvrhne len na bezcieľne prekladanie vecí z jednej poličky do druhej.
Existuje však jeden bizarný trik, ktorý funguje, tvrdí New York Post. Je to veľmi jednoduché, rýchle a nebudete na to potrebovať nič špeciálne.
Otočte všetko hore nohami
Doslova.
Podľa odborníčky na domácnosť Robin Antill stačí jednoduchý trik – otočte všetky predmety vo vašej domácnosti hore nohami. Knihy, poháre, topánky, či dekorácie. Jednoducho všetko prevráťte. Následne dané predmety používajte tak ako zvyknete. Ale pozor, to, čo použijete už neotáčajte hore nohami, ale vráťte to späť do pôvodnej polohy.
Po pár dňoch sa rozhliadnite okolo seba a zistite, ktoré predmety ste vrátili do pôvodnej polohy, a teda ich používate a nie sú to len zbytočnosti, ktoré zaberajú miesto a chytajú prach. Veci, ktoré zostali hore nohami, vyhoďte.
Ďalšou fázou je šatník. Otočne vešiaky opačne a vždy, keď si niečo oblečiete, vráťte to späť správnou stranou. Po pár mesiacoch zistíte, čo naozaj nosíte a čo len čaká na svoju príležitosť, ktorá nikdy nepríde.
