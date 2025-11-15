V Moskve je nutný prevrat, z tohto má Putin najväčší strach: Diplomat vysvetlil, aký je ideálny scenár ukončenia vojny na Ukrajine

Putin koná proti záujmom svojej krajiny, tvrdí diplomat.

Ideálnym scenárom na ukončenie vojny na Ukrajine je pád ruského vodcu Vladimira Putina v dôsledku domáceho prevratu v Moskve. A toho sa zrejme najviac obáva. Ako referuje Espreso TV, povedal to Anders Aslund, švédsko-americký ekonóm a diplomat a tiež popredný medzinárodný expert na národné ekonomiky Ukrajiny, Ruska a krajín bývalého Sovietskeho zväzu.

„V prvom rade si nemyslím, že sú možné nejaké skutočné rokovania. Väčšina vojen nekončí pri rokovacom stole,“ uviedol Aslund a dodal: „Prvá svetová vojna sa neskončila mierovou zmluvou, ale zmenou moci v Nemecku. Toto je v skutočnosti ideálny scenár pre koniec súčasnej vojny – pád Putina v dôsledku vnútorného prevratu v Moskve. A práve toho sa Putin zrejme najviac obáva.“

Spojené štáty nemajú žiaden vplyv

Podľa Aslunda Spojené štáty v tomto procese nehrajú žiadnu úlohu a nemajú žiadny vplyv. „Majú len ignorantského prezidenta, ktorý vyhodil väčšinu ľudí v administratíve, ktorí mali aspoň nejaké znalosti o Rusku alebo Ukrajine.“Aslund verí, že čím menej USA zasahujú, tým lepšie.

„Vieme, že Trump bol pripravený dať Putinovi zvyšok Doneckej oblasti výmenou za niečo úplne nepochopiteľné. Putin dychtivo chcel získať územie, ktoré nemohol dobyť silou, a dúfal, že ho jednoducho dostane od Trumpa za rokovacím stolom.“ Poznamenal tiež, že momentálne hlavnou otázkou je to, či bude Európa v budúcom roku schopná poskytnúť Ukrajine dostatočnú podporu, v závislosti od toho, aké rozhodnutie prijme Európska rada 19. decembra.

Z pohľadu Ruska je podľa Aslunda kľúčová otázka, kedy si ruská spoločnosť, alebo presnejšie ruská elita, uvedomí, že Putin koná proti záujmom krajiny. „Putin škodí svojim vlastným ľuďom a otázkou je, kedy si to uvedomí dostatok ľudí a rozhodnú sa, že je čas, aby odišiel. Vnímam to ako prirodzený koniec vojny, hoci je nemožné presne predpovedať, kedy sa tak stane,“ skonštatoval Aslund.

