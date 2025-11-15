Vicepremiér Kmec sa vyjadril k svojmu odvolaniu: Odchádzam, aby som chránil meno strany, Slovenska aj priemyslu

Podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) v sobotu potvrdil, že odchádza zo svojho postu pre kontroverzné výsledky výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií, no zásadnejšie chyby si nepripustil. Na tlačovej konferencii uviedol, že odchádza, aby chránil meno strany Hlas-SD, Slovenska aj priemyslu.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok na sociálnej sieti uviedol, že požiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby Kmeca odvolal.
„Ja som sa rozhodol osobne, aby som vyvodil svoju osobnú zodpovednosť, aby som ochránil meno strany, meno Slovenska, predovšetkým slovenského priemyslu, aby sa prestalo politizovať okolo týchto výziev,“ povedal Kmec. Za chybu danú jeho politickou neskúsenosťou Kmec považuje to, že chcel do výzvy zapojiť nielen veľké firmy, ale aj malých a stredných inovátorov.
Odmieta kritiku médií a opozície
Podpredseda vlády dodal, že osobne sa o hodnotenie výzvy nezaujímal a nechal to na hodnotiteľskú komisiu. Tá podľa neho odviedla dobrú prácu. Kmec tak odmietol kritiku zo strany médií, mimovládneho sektora a opozície. Dodal, že hodnotiteľská komisia bola „pod obrovským tlakom rôznych záujmových skupín“. Trestné oznámenia, ktoré v tejto veci polícia dostala, označil Kmec za aktivitu zo strany „vyjednávačov“, ktorí neboli pri týchto výzvach úspešní.
Výzvy mali podľa neho napraviť chybu predchádzajúcich vlád, ktoré priemysel nezapojili do plánu obnovy. „Dnes vidíme výsledky. Posledné štatistické údaje ukazujú, že krajiny ako Česká republika alebo Poľsko sa aj vďaka plánu obnovy, aj vďaka financovaniu ich priemyslu dostávajú na rastovú fázu, majú výrazné rasty a Slovensko zaostáva. Slovenský priemysel bol zarezaný a toto aj bola moja snaha, aby sme aspoň týmito výzvami, novými výzvami vtiahli financovanie slovenského priemyslu, predovšetkým ich inovačnú kapacitu,“ priblížil Kmec.
V súčasnosti výzvy preveruje vnútorný audit úradu a pokiaľ budú zistené pochybenia, budú riešené individuálne. Po ukončení auditu by sa malo vo výzvach pokračovať. Kmec zdôraznil, že komisia nemala povinnosť riešiť akékoľvek prepojenia firiem na vládne strany. Dodal, že úrad má možnosti, ako kontrolovať napĺňanie cieľov jednotlivých projektov a v odôvodnených prípadoch môže zastaviť vyplácanie dotácií a žiadať ich vrátenie.
Podpredsedu vlády sa na tlačovej konferencii zastal predseda Klubu 500 Vladimír Soták. Ten zdôraznil dôležitosť podpory priemyslu a výzvy na výskum a inovácie dal ako príklad správnych rozhodnutí vlády. Odstúpením Kmeca sa podľa neho nič nevyrieši.
